Erdoğan’dan 7 yıl sonra Almanya’da devlet ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in davetine icabetle, 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Almanya’ya bir devlet ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Steinmeier’le yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Almanya Federal Şansölyesi Angela Merkel ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Almanya arasında siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma, kültür ve sosyal alanlarda işbirliği ve Almanya’da yaşayan Türk toplumuna ilişkin hususlar ele alınacak. Ayrıca, başta Suriye olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörizm ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve iki ülkenin ortak gündeminde yer alan diğer hususlar görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti vesilesiyle, sivil toplum kuruluşları yetkililerine ve Türkiye-Almanya İş Konseyi’nde önde gelen Alman firmalarının yöneticilerine de hitap etmesi de öngörülüyor. Almanya’yı ziyareti kapsamında ayrıca, Köln kentinde bulunan DİTİB Camii’nin de açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk toplumuyla bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı ziyaret, 7 yıl aradan sonra Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen ilk devlet ziyareti olacak. Almanya, Türkiye’nin NATO müttefiki ve Türkiye’nin en önde gelen ekonomik ortağı konumunda. Almanya’da yaşayan 3.5 milyonluk Türk toplumu ülkeler arasında bir dostluk köprüsü oluşturuyor.
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