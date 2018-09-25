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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerDünya HaberleriErdoğan’dan 7 yıl sonra Almanya’da devlet ziyareti
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Dünya
İHA
25.09.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Erdoğan’dan 7 yıl sonra Almanya’da devlet ziyareti 

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Erdoğan’dan 7 yıl sonra Almanya’da devlet ziyareti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in davetine icabetle, 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Almanya’ya bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Steinmeier’le yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Almanya Federal Şansölyesi Angela Merkel ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Almanya arasında siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma, kültür ve sosyal alanlarda işbirliği ve Almanya’da yaşayan Türk toplumuna ilişkin hususlar ele alınacak. Ayrıca, başta Suriye olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörizm ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve iki ülkenin ortak gündeminde yer alan diğer hususlar görüşülecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti vesilesiyle, sivil toplum kuruluşları yetkililerine ve Türkiye-Almanya İş Konseyi’nde önde gelen Alman firmalarının yöneticilerine de hitap etmesi de öngörülüyor. Almanya’yı ziyareti kapsamında ayrıca, Köln kentinde bulunan DİTİB Camii’nin de açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk toplumuyla bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı ziyaret, 7 yıl aradan sonra Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen ilk devlet ziyareti olacak. Almanya, Türkiye’nin NATO müttefiki ve Türkiye’nin en önde gelen ekonomik ortağı konumunda. Almanya’da yaşayan 3.5 milyonluk Türk toplumu ülkeler arasında bir dostluk köprüsü oluşturuyor. 

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