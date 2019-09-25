Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump yemekte bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. Resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta resmi temaslarını sürdürüyor.
ÇEKYA BAŞBAKANI
Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
IRAK CUMHURBAŞKANI
Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da hazır bulundu.
MOLDOVA CUMHURBAŞKANI
Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
SUDAN BAŞBAKANI
Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk'u kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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