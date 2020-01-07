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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Suriye ve Libya’daki durumu görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

 

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