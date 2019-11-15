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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü tasarıyı engelledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü tasarıyı engelledi

ABD Senatosu’nda Demokratların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti esnasında gündeme getirmek istediği ‘soykırım’ tasarısı Cumhuriyetçi Lindsey Graham tarafından engellendi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından ‘soykırım’ olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti. ABD Senatosu’nda Demokrat Senatör Bob Menendez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti esnasında sözde ‘Ermeni soykırımının resmen tanınmasını’ öngören bir karar tasarısının Genel Kurul’da oylanmasını talep etti. Erdoğan’ın ziyareti sırasında bir anda Ermeni olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Menendez, “Soykırım kurbanı Ermenilere sırtımızı dönemeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü tasarıyı engelledi

SENATÖRLER TARİH YAZMASIN

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeye katılan Cumhuriyetçi Senatör Graham ise tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti. Graham, burada yaptığı açıklamada, “Kısa süre önce Türkiye’nin askeri operasyonundan dolayı Suriye’de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli” değerlendirmesinde bulundu. Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti. Graham’ın söz konusu açıklamasının, Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gelmesi dikkat çekti.

‘TARİHÇİLER BAKSIN’

ABD Senatosu’nda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Trump ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında Temsilciler Meclisi’ndeki ‘soykırım’ oylaması hakkında, “104 yıl önce savaş sırasında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır. Türkiye diyalogdan ve özgür tartışmadan yanadır. Ermeni tarafına ortak tarihi komisyon kurulması teklifimiz hâlâ geçerli. Silahlı kuvvetlerimizin arşivlerinde 1 milyondan fazla belge mevcut” ifadesini kullanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 “Hayır” oyuna karşılık 405 “Evet” oyuyla meclisten geçmişti. Türkiye ise söz konusu kararın “yok hükmünde” olduğunu açıklamış ve bu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü tasarıyı engelledi

DÜNYA BASININDAN YAKIN TAKİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki kritik görüşme dünya basınında geniş yer buldu.

  • CNN International: Trump güçlü liderlere yakınlık gösteriyor. Ancak hiçbir lider Erdoğan kadar Trump’tan istediğini elde edemedi.
  • New York Times: Günün sonunda Erdoğan’ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor.
  • Wall Street Journal: Erdoğan-Trump görüşmesi az bir ilerlemeyle sonuçlandı. Erdoğan, ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Erdoğan ve Trump’ın birbirine uyan kimyası görüşmeye damga vurdu.
  • Spiegel Online: Beyaz Saray’daki basın toplantısında kamuoyuna yansıyan tablo, sanki dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı Trump değil de Erdoğan’mış gibiydi. Erdoğan bunu bir fırsat olarak gördü, ABD’ye eleştirilerini sıraladı. Görüşmede memnun olması gereken taraf Erdoğan’dı.
  • Bild: Erdoğan ve Trump, görüşmelerinden sonra ortak rakipleri Avrupa’ya karşı birliktelik görüntüsü verdi. Macron’un NATO açıklaması iki lider tarafından da eleştirildi.
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