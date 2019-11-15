Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü tasarıyı engelledi
ABD Senatosu’nda Demokratların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti esnasında gündeme getirmek istediği ‘soykırım’ tasarısı Cumhuriyetçi Lindsey Graham tarafından engellendi.
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından ‘soykırım’ olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti. ABD Senatosu’nda Demokrat Senatör Bob Menendez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti esnasında sözde ‘Ermeni soykırımının resmen tanınmasını’ öngören bir karar tasarısının Genel Kurul’da oylanmasını talep etti. Erdoğan’ın ziyareti sırasında bir anda Ermeni olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Menendez, “Soykırım kurbanı Ermenilere sırtımızı dönemeyiz” diye konuştu.
SENATÖRLER TARİH YAZMASIN
Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeye katılan Cumhuriyetçi Senatör Graham ise tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti. Graham, burada yaptığı açıklamada, “Kısa süre önce Türkiye’nin askeri operasyonundan dolayı Suriye’de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli” değerlendirmesinde bulundu. Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti. Graham’ın söz konusu açıklamasının, Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gelmesi dikkat çekti.
‘TARİHÇİLER BAKSIN’
ABD Senatosu’nda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Trump ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında Temsilciler Meclisi’ndeki ‘soykırım’ oylaması hakkında, “104 yıl önce savaş sırasında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır. Türkiye diyalogdan ve özgür tartışmadan yanadır. Ermeni tarafına ortak tarihi komisyon kurulması teklifimiz hâlâ geçerli. Silahlı kuvvetlerimizin arşivlerinde 1 milyondan fazla belge mevcut” ifadesini kullanmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 “Hayır” oyuna karşılık 405 “Evet” oyuyla meclisten geçmişti. Türkiye ise söz konusu kararın “yok hükmünde” olduğunu açıklamış ve bu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
DÜNYA BASININDAN YAKIN TAKİP
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki kritik görüşme dünya basınında geniş yer buldu.
- CNN International: Trump güçlü liderlere yakınlık gösteriyor. Ancak hiçbir lider Erdoğan kadar Trump’tan istediğini elde edemedi.
- New York Times: Günün sonunda Erdoğan’ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor.
- Wall Street Journal: Erdoğan-Trump görüşmesi az bir ilerlemeyle sonuçlandı. Erdoğan, ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Erdoğan ve Trump’ın birbirine uyan kimyası görüşmeye damga vurdu.
- Spiegel Online: Beyaz Saray’daki basın toplantısında kamuoyuna yansıyan tablo, sanki dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı Trump değil de Erdoğan’mış gibiydi. Erdoğan bunu bir fırsat olarak gördü, ABD’ye eleştirilerini sıraladı. Görüşmede memnun olması gereken taraf Erdoğan’dı.
- Bild: Erdoğan ve Trump, görüşmelerinden sonra ortak rakipleri Avrupa’ya karşı birliktelik görüntüsü verdi. Macron’un NATO açıklaması iki lider tarafından da eleştirildi.
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