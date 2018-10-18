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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
18.10.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagavuzya’da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’ta coşkuyla karşılandı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir hasretim vardı. Gagavuz Özerk yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi. Basın toplantısının ardından Komrat'ta Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi’nin açılışı yapıldı.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagavuzyada
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagavuzyada
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagavuzyada
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagavuzyada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Moldova’nın başkenti Kişinev’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı.

Komrat temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.

Erdoğan burada açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

"Stratejik konseyle ilgili anlaşmamızı imzaladık. Daha sonra sayın Başbakan ile bir araya geldik. 5 anlaşmayı imzaladık. Verimli bir günü böylesine geçirmiş olduk. Bugün ise programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. 16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir hasretim vardı. Gagavuz Özerk yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlere Türkiye’deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum.

Gagavuz soydaşlarımız, Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagavuzcanın varlığı Türkiye – Moldova ilişkilerini daha da özerk kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin desteği ve sayın Başkan ve Gagavuz yetkilileri kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık.

Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz Gagavuzya’nın Moldova ile kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız, STK’larımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır.

Ve bu arada buradaki güvenlikle ilgili de dün akşam saat 21.30 gibi iki tane içişlerinde güvenlik noktasında TOMA’yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova’nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagavuz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Tabi sayın Cumhurbaşkanına, sayın Başkana ve tüm yetkililere sıcak misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi el kalbi duygularımla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagavuzya’da


KÜLTÜR EVİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısının ardından Komrat'ta Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi’nin açılışını yaptı. Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Dün güzel görüşmelerimiz oldu, bugün de güzel görüşmelerimiz olacak. Bugün yine verilmiş sözlerimiz var, yerine getireceğiz. Bir çok eserin Gagavuzya'da yapımına başlayacağız. Onları da süratle sizlere inşallah hediye edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgiye, şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagavuzya’da

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