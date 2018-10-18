Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagavuzya’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’ta coşkuyla karşılandı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir hasretim vardı. Gagavuz Özerk yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi. Basın toplantısının ardından Komrat'ta Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi’nin açılışı yapıldı.
Moldova’nın başkenti Kişinev’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı.
Komrat temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.
Erdoğan burada açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
"Stratejik konseyle ilgili anlaşmamızı imzaladık. Daha sonra sayın Başbakan ile bir araya geldik. 5 anlaşmayı imzaladık. Verimli bir günü böylesine geçirmiş olduk. Bugün ise programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. 16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir hasretim vardı. Gagavuz Özerk yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlere Türkiye’deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum.
Gagavuz soydaşlarımız, Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagavuzcanın varlığı Türkiye – Moldova ilişkilerini daha da özerk kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin desteği ve sayın Başkan ve Gagavuz yetkilileri kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık.
Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz Gagavuzya’nın Moldova ile kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız, STK’larımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır.
Ve bu arada buradaki güvenlikle ilgili de dün akşam saat 21.30 gibi iki tane içişlerinde güvenlik noktasında TOMA’yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova’nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagavuz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Tabi sayın Cumhurbaşkanına, sayın Başkana ve tüm yetkililere sıcak misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi el kalbi duygularımla selamlıyorum."
KÜLTÜR EVİ AÇILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısının ardından Komrat'ta Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi’nin açılışını yaptı. Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Dün güzel görüşmelerimiz oldu, bugün de güzel görüşmelerimiz olacak. Bugün yine verilmiş sözlerimiz var, yerine getireceğiz. Bir çok eserin Gagavuzya'da yapımına başlayacağız. Onları da süratle sizlere inşallah hediye edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgiye, şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle