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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AA
31.10.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. 2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, görüşmelerde tarihi bağların, ortak değerlerin ve komşuluğun sağladığı fırsatların değerlendirildiğini aktararak, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara vermiştik. Dışişleri bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki Stratejik İşbirliği Konseyimizi toplayacağız. Dostumuz Gürcistan'la ticaretten turizme, enerjiden savunmaya her alanda gelişen ilişkilerimiz var. Stratejik ortaklığımızın sadece iki ülke için değil, bölgemiz açısından da olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Kardeş Azerbaycan'la gerçekleştirdiğimiz ortak enerji ve ulaştırma projeleri Kafkasya'dan, Anadolu'ya doğru bir istikrar kuşağı oluşturmamızı sağladı" diye konuştu. 

'3 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ'

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Trans Anadolu Projesi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projelerinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gürcistan ile bağlarımızın sadece boru hatları ve demiryollarından ibaret olmadığını da belirtmek isterim. 2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık, pasaportsuz geçişi temin ettik. Vatandaşlarımızın kimlik belgesiyle seyahat edebildiği Gürcistan'ın en büyük ticari ortağının Türkiye olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ortak payda ve karşılıklı saygı temelinde ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyorum. 2018 sonu itibarıyla 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimize bugün yaptığımız görüşmelerde 3 milyar dolara süratle çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırarak potansiyelimizden daha fazla faydalanmak için gerekli adımları atacak ve işbirliğimizi güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'GÜRCİSTAN’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİDİR'

Kısa süre içinde Ankara'da düzenlenmesi planlanan Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ekonomik ilişkiler bağlamında önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tabii bütün bu gelişmelerin yanında özellikle güvenlik konusunu ele alma imkanı bulduk. Bu alanda işbirliğimiz çok çok farklı bir şekilde devam ediyor. Gürcistanlı birçok genci, güvenlik noktasında askeri ve polis noktasında yetiştirme fırsatını aramızda bulduk. Bilindiği üzere Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrarı ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'la ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Buradan hareketle bugüne kadar 2 bin 200 Gürcü askeri personel Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve eğitimlere katılmıştır. Ortak denizimiz olan Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın desteğiyle devam ediyor" açıklamasında bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Türkiye Savunma Sanayii şirketlerinin Gürcistan ile daha sıkı ilişkiler kurmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin, "Sayın Başbakan ve heyetiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde FETÖ ve ülkemizi tehdit eden bütün terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Gürcistan ile işbirliğine yönelik irademizi teyit ettik. Gürcistan nasıl bizleri ata yurtlarımızdaki kardeşlerimize bağlayan köprüyse Türkiye de Gürcistan'ın batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür" dedi.

ERDOĞAN'I GÜRCİSTAN'A DAVET ETTİ

Gürcistan Başbakanı Gakharia da, Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik gösterdiği tavır için teşekkür ederek, "Artık sıra üst düzey stratejik iş birliği konseyi toplantısına geldi. Bunun da bir an önce yapılmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, Gakharia'nin kendisini ülkesine davet etmesi üzerine "Önce Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi hemen Türkiye'de yapalım, ardından baharda da baharın güzelliğiyle Gürcistan'da olalım" şeklinde yanıt verdi.

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