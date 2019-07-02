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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.07.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TRK" uçağı ile TSİ 10.10'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Çinde
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Çinde
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Çinde
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Çinde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Xianfa, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ile öteki yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığ İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Pekin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilecek görüşmede Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.

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