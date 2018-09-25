Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun acısını çekecekler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
25.09.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun acısını çekecekler

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap etti. Suriye’de PKK/PYD terör örgütüne silah desteği veren Amerikan yönetimine “Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce TIR, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir” sözleriyle yüklenen Erdoğan’ın mesajları özetle şöyle:

TÜRKİYE’YE DAHA FAZLA DESTEK

“4 milyondan fazla sığınmacıyı dünyada başka örneği olmayan hizmetler sunarak misafir ediyoruz. Harcanan tutar 32 milyar doları buldu. Dışarıdan aldığımız destek uluslararası kuruluşlardan 600 milyon dolar, Avrupa’dan da verilen tutar 1.7 milyar euro düzeyinde. AB’nin 3 milyar Euro+3 milyar Euro destek vaadi yeteri kadar etkin şekilde kullanılmıyor. Sığınmacılara sağladığı imkânlarla Avrupa başta olmak üzere mülteci akınının önüne geçen Türkiye’ye daha esnek şartlarda daha fazla destek verilmesini bekliyoruz.

KİMSEYİ GÜVENLİ YAPMAZ

Suriye’deki gelişmeler karşısında aktif bir tutum içindeyiz. Suriye’nin yeniden huzurlu bir yer haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Afrin bölgesini PKK, PYD/YPG’den temizleyerek güvenli ve huzurlu bir yer haline getirdik. Hedefimiz, Münbiç’ten (Menbiç) başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce TIR, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Bir yandan terör örgütlerini desteklemek, kapılarını mültecilere kapatmak, bunun yükünü de Türkiye gibi ülkelere yüklemek kimsenin geleceğini daha güvenli yapmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun acısını çekecekler

FETÖ, ABD’DEN TERÖR İHRAÇ EDİYOR

Milletimizin desteğiyle son 5 yılda FETÖ’yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik. Türkiye’nin ikazlarına kulak veren ülkeler, birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. Bunun (FETÖ) başı şu anda ABD’de, Pensilvanya’dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. Ne yazık ki dost bildiğimiz birçok ülke hâlâ bunları bize vermemekte ısrar ediyorlar. Tehlikenin farkına varmayanlar bunun bedelini de ağır ödeyecekler. FETÖ’nün, Amerika’nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır. Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya davet ediyorum.

EN ZENGİN 62 KİŞİNİN SERVETİ

(Dünya genelinde gelir dağılımı uçurumuna da değinerek) Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin malvarlığı toplam nüfusun yaklaşık yarısına denk ise burada bir sorun var demektir. Afrika’da doğan bir çocuğun ömrünün ilk aylarında ölme ihtimali bu şehirde doğana göre 9 kat fazlaysa burada bir sorun var demektir. Hz. Mevlana adaleti bir şeyi yerli yerine koymak yani hakkı sahibine vermek olarak tanımlıyor.

YAPTIRIMLAR SİLAH OLUYOR

Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız. Dünya ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bozulmasına engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız. Bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor. Merhametin, vicdanın, hukukun, hakkaniyetin, umudun kaybolduğu bir dünya düzeni kadar büyük tehlike yoktur.” 

BM 5 ÜYENİN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR

BİRLEŞMİŞ Milletler’in 73 yıllık geçmişinde hiç de küçümsenemeyecek başarılar ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bununla beraber BM’nin insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığını vurguladı. BM Güvenlik Konseyi’nin veto hakkı olan 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya büründüğünü belirten Erdoğan, “Myanmar’da Filistin’de yapılan katliamlar BM Güvenlik Konseyi’nın gözü önünde gerçekleşmiştir. Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğiz. Dünyanın pek çok yerinde etnik temizlikten toplu katliamlara kadar her gün yeniden karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

BM’DE KAPSAMLI REFORM GEREK

Konuşmasında BM’nin yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya 5’ten büyüktür derken de ortak vicdanın sesi olduğumuza inanıyoruz. Burada 194 ülkeden temsilciler var. Niçin tamamı da BM Güvenlik Konseyi’nde temsil eden duruma gelmesin? Sadece 5 üye, diğerleri geçici. Onların da hiçbir inisiyatifi yok. BM reformunun sadece bütçeyle sınırlı tutulması kimseyi mutlu etmeyecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun acısını çekecekler


‘TRUMP’LA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi. El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Trump’a da eşi Melania Trump eşlik etti. Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’na konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun acısını çekecekler


İSTANBUL İÇİN GENÇLİK MERKEZİ

“BM bünyesinde geleceğimiz olan gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç bulunuyor. Türkiye olarak, BM Gençlik Kuruluşu’nun bir an önce tesis edilmesini, merkezinin de İstanbul olmasını teklif ediyoruz. Halen inşa edilmekte olan gençlik merkezini bu kuruluşa tahsis edebiliriz. BM uluslararası yaşlılık ajansı ülkemizde kuruluyor. 10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek bu kurultaya sizleri davet ediyoruz.”

 

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