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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr
27.03.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

Cumaya dikkat! Davetsiz misafir yolda

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Cumaya dikkat! Davetsiz misafir yolda

Çin’in görevini tamamlayan ilk uzay istasyonu Tiangong 1’in 30 Mart ila 2 Nisan arasında bir gün Dünya’ya düşmesi bekleniyor. 2016’da kontrolden çıkan uzay istasyonunun, Türkiye’nin de yer aldığı 43 derece kuzey ila 43 derece güney paralelleri arasında bir noktaya çarpacağı tahmin ediliyor.

Avustralya Uzay Mühendisliği Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Dr. Elias Aboutanios, İngiliz BBC’ye verdiği demeçte, 8.5 tonluk istasyonun “şu anda Dünya’ya doğru geldiğini, alçalma oranının, istasyonun ilerlediği atmosfer kalınlaştıkça giderek hızlanacağını” ifade etti.

Aboutanios’ göre; istasyon, Dünya’ya 100 kilometre mesafeye ulaştığında ısınmaya başlayacak. Bu da istasyonunun büyük oranda yanmasına yol açacak. Ancak Çin, istasyonun yapımında kullanılan malzemeye ilişkin bilgi vermediği için ne kadarlık kısmın Dünya’ya düşeceği henüz bilinmiyor. Şayet istasyon gece ve nüfusun yoğun olduğu bir bölgenin üzerinde yanarsa, bir meteor ya da yıldız kaması gibi görülebilecek.

Cumaya dikkat Davetsiz misafir yolda

Uzmanlar, yakıt tankları ve roket motorları gibi çok yoğun parçaların atmosferden geçerken tamamen yanmayabileceğini söylüyor. Fakat endişelenecek bir durum yok. Zira, istasyondan arta kalan parçaların bir insana çarpma olasılığı çok küçük. Avrupa Uzay İstasyonu’ndan Holger Krag’ın tahmini ise şöyle: “Bu parçalar nedeniyle bir kişinin yaralanma ihtimali, bir yıl içinde iki kez yıldırım düşmesi sonucu yaralanma olasılığıyla benzer.”

Cumaya dikkat Davetsiz misafir yolda

Çin’in 2022 yılı için hedeflediği insanlı istasyonunun prototipi olan Tiangong 1, 2011’de yörüngeye yerleşmiş, beş yıl sonra ise görevini tamamlamıştı. Çinli yetkililer istasyonun kontrolünü kaybedince, düşüşün zamanı ve etki alanı konusunda tahminde bulunmak da bir hayli zorlaştı.

Cumaya dikkat Davetsiz misafir yolda

 

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