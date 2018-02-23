Cübbeyi çıkardı... Şimdi en sevdiği işi yapıyor

Önce modellik yaptı, ardından mahkeme salonlarına veda etti. Avukatlığı bırakıp blog kurdu. Kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçi sayısı 2 milyonu aştı. Şimdi hayatını en sevdiği işi yapıyor. Bol bol seyahat edip, gördüklerini ve yaşadıklarını hem fotoğraflıyor hem yazıyor. Böylece takipçilerine bilgi aktarıyor. Takipçileri ve hayranları da Pia’nın paylaşımlarından yeni yerler öğrenip görme fırsatı elde ediyor.

KADINLARA TAVSİYEDE BULUNUYOR

Yazdıkları ve paylaştıkları sadece gezip gördükleriyle sınırlı değil. Özellikle kadın takipçilerine spor ve beslenme ile ilgili sırlar paylaşıyor. Onlara formda ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için nelere dikkat etmeleri ve neler yapmaları gerektiğini de öneriyor.





