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    Cübbeyi çıkardı... Şimdi en sevdiği işi yapıyor

    BERLİN
    23.02.2018 - 18:03 | Son Güncelleme:

    Pia Mühlenbeck, Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin küçük şehri Reutlingen’de doğdu. Sekiz yaşındayken ailesiyle Avustralya’ya göç etti. Bu ülkede göçmen çocuğu olarak büyüdü. Hukuk fakültesini okuyup avukat oldu. Ancak 2014 yılında hayatının akışını değiştiren kararı verdi.

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    • Cübbeyi çıkardı... Şimdi en sevdiği işi yapıyor
    • Cübbeyi çıkardı... Şimdi en sevdiği işi yapıyor
    • Cübbeyi çıkardı... Şimdi en sevdiği işi yapıyor
    • Cübbeyi çıkardı... Şimdi en sevdiği işi yapıyor

    Önce modellik yaptı, ardından mahkeme salonlarına veda etti. Avukatlığı bırakıp blog kurdu. Kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçi sayısı 2 milyonu aştı. Şimdi hayatını en sevdiği işi yapıyor. Bol bol seyahat edip, gördüklerini ve yaşadıklarını hem fotoğraflıyor hem yazıyor. Böylece takipçilerine bilgi aktarıyor. Takipçileri ve hayranları da Pia’nın paylaşımlarından yeni yerler öğrenip görme fırsatı elde ediyor.

    KADINLARA TAVSİYEDE BULUNUYOR
    Yazdıkları ve paylaştıkları sadece gezip gördükleriyle sınırlı değil. Özellikle kadın takipçilerine spor ve beslenme ile ilgili sırlar paylaşıyor. Onlara formda ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için nelere dikkat etmeleri ve neler yapmaları gerektiğini de öneriyor.


    Etiketler: Pia Mühlenbeck , avukatlığı bıraktı , 2 milyon takipçi , avrupadan haberler
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