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Cruise kazası: 6 yaralı
Meksika’nın Cozumel Adası açıklarında iki lüks yolcu gemisi çarpıştı.
Deniz trafiğinin oldukça yoğun olduğu kıyıda, gemi kaptanlarından birinin manevra yapmaya çalışması sonucu 290 metre uzunluğundaki Carnival Glory adlı geminin arkası, 294 metre uzunluğundaki Carnival Legend adlı gemiye çarptı. Gemide büyük hasar oluşurken 6 kişi de yaralandı. Kazaya karışan her iki gemideki yolcu ve mürettebat tahliye edildi.
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