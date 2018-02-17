Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Cruise gemisi karıştı! 30 kişi yaralandı

    Cruise gemisi karıştı! 30 kişi yaralandı

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    Carnival Cruise’a ait Legend isimli kruvaziyerde çıkan kavgada 30 yolcu yaralandı. Geminin güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi ise şaşkınlık yarattı.

    Carnival Cruise’a ait Legend isimli kruvaziyerde Cuma günü Avustralya’nın Güneydoğusu’nda büyük kavga çıktı. 10 günlük tura çıkan gemide kadınlarda kavgaya karıştı. Alkolün etkisiyle çıktığı belirtilen kavgada 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Gemideki güvenlik görevlileri de kavga eden yolculara sert müdahalede bulundu. Olayın ardından gemi durduruldu. Kavgaya karışanlar geminin güvenlik görevlileri tarafından tekneyle polise teslim edildi. Kavga anını görüntüleyen bazı yolcular sosyal medya sitelerinde paylaştı.

    Bir tanık, iki ailenin anlaşamazlığı sonrasında başladığı kavganın tüm gemiye yayıldığını herkesin bir anda tekme ve tokatlarla birbirine vurmaya başladığını iddia etti.

    İki güvenik görevlisinin kavgayı ayırmak için çok sert müdahale ettiği görüldü. Gemi kıyıya yanaştığında polis çağırıldı ve aynı aileden 23 kişi gözaltına alındı. Polis kavganın detaylarını araştırıyor.

    Etiketler: Gemi , KAVGA , alkol , Güvenlik
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri