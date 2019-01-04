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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
04.01.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Credit Suisse'in 3 eski yöneticisi gözaltında

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Credit Suisse'in 3 eski yöneticisi gözaltında

İsviçre bankası Credit Suisse'in üç eski üst düzey yöneticisi, Mozambik'te hükümet destekli "şüpheli" projelerle Amerikalı yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırdıkları suçlamasıyla Londra'da gözaltına alındı.

ABD, daha sonra kefaletle serbest bırakılan üç kişinin iadesini istiyor.

New York Savcılığı, bankanın eski Genel Müdürü Andrew Pearse, eski küresel finans grubu başkanı Surjan Singh ve aynı birimin eski başkan yardımcısı Detelina Subeva hakkında iddianame hazırladı.

Eski Mozambik Maliye Bakanı da gözaltında

Aynı davayla bağlantılı olarak Mozambik eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ın 29 Aralık'ta Güney Afrika'da, bir diğer kişiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

İddianamede, eski banka yöneticilerinin, 2013-2016 yılları arasında Mozambik Hükümeti'nin garantör olduğu marina ve kıyı ıslahı projeleri için yatırımcılardan 2 milyar dolardan fazla para topladıkları öne sürüldü.

KREDİLER, MOZAMBİK'İ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİ

Mozambik'e kredi olarak verilen bu paraların yabancı bağışçılardan gizlendiği ve projelerin kişi başına düşen 417 dolarlık gelirle dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Mozambik'i borç batağına sürüklediği ifade ediliyor.

Bankacıların bu paraların 200 milyon dolarını kendileri aldıkları ve bir kısmını Mozambikli yetkililere rüşvet olarak verdikleri belirtiliyor.

İddianamade, yöneticilerin iç denetim mekanizmalarını aşarak bankayı "kandırdığı" belirtildi. Bu nedenle iddianamede Credit Suisse'e yönelik bir suçlama yer almadı.

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