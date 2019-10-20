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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çözüm için adres Anayasa Komitesi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Çözüm için adres Anayasa Komitesi

Ankara’dan sonra Şam’a geçen Rusya’dan bir heyet önceki gün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından kabul edildi. Görüşme sonrasında Rusya, Fırat’ın doğusunda çözüm için ay sonunda toplanacak Suriye Anayasa Komitesi’ni gösterdi.

TÜRKİYE ile ABD arasında 17 Ekim’de varılan Barış Pınarı harekâtına 120 saat ara verilmesi anlaşmasına paralel son 10 günde ikinci defa Şam’ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, Fırat’ın doğusu krizine çözüm için Suriye Anayasa Komitesi’ni adres gösterdi. Lavrentiyev, ay sonunda toplanması beklenen komitenin tüm Suriye için çözüm üretebileceğini söyledi.

15 Ekim’de Şam’ı ziyaret eden Lavrentiyev, ardından Ankara’ya gelerek görüşmeler gerçekleştirmişti. Hafta sonu ise yeniden kalabalık heyetle Şam’a dönen Lavrentiyev, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile temaslarının odak noktasında Suriye Anayasa Komitesi olduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi:

MOSKOVA’NIN AÇIKLAMASI

“Rus heyeti ile Devlet Başkanı Esad, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmiştir. Ele alınan başlıca konular Fırat’ın doğusundaki gerginlik ve ay sonunda çalışmalarına başlayacak Suriye Anayasa Komitesi olmuştur. Komitenin genel Suriye krizine çözüm arayışının yanı sıra, Fırat’ın doğusunda faaliyet gösteren Kürt asıllı militanlar (terör örgütü YPG/PKK) sorununa da tüm Suriye adına çözüm üretilebileceği vurgulanmıştır. İkili temasta Anayasa Komitesi’nin devreye girmesi yanı sıra tüm Suriye topraklarının merkez yönetimin kontrolüne geçmesi gerekliği de hem Beşar Esad, hem Rus heyeti tarafından dile getirilmiştir”.

Şam’a ziyaret gerçekleştiren Putin’in Özel Suriye Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev başkanlığındaki Rusya heyetinde ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Savunma Bakanlığı kurmay subaylarından temsilciler bulunuyordu.

BİLGİ NOTU

BM tarafından onaylanan 150 kişilik Suriye Anayasa Komitesi’nde Şam rejiminden 50, muhalefetten 50, Suriye sivil toplum örgütlerinden de 50 kişi yer alıyor. Komitenin ilk toplantısını 30 Ekim’de Cenevre’de yapması bekleniyor. Türkiye, komitenin kurulmasında etkin rol oynamış, terör örgütü PKK’ya yakın isimlerin komiteye alınmasına engel olmuştu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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