Çözüm için adres Anayasa Komitesi
Ankara’dan sonra Şam’a geçen Rusya’dan bir heyet önceki gün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından kabul edildi. Görüşme sonrasında Rusya, Fırat’ın doğusunda çözüm için ay sonunda toplanacak Suriye Anayasa Komitesi’ni gösterdi.
TÜRKİYE ile ABD arasında 17 Ekim’de varılan Barış Pınarı harekâtına 120 saat ara verilmesi anlaşmasına paralel son 10 günde ikinci defa Şam’ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, Fırat’ın doğusu krizine çözüm için Suriye Anayasa Komitesi’ni adres gösterdi. Lavrentiyev, ay sonunda toplanması beklenen komitenin tüm Suriye için çözüm üretebileceğini söyledi.
15 Ekim’de Şam’ı ziyaret eden Lavrentiyev, ardından Ankara’ya gelerek görüşmeler gerçekleştirmişti. Hafta sonu ise yeniden kalabalık heyetle Şam’a dönen Lavrentiyev, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile temaslarının odak noktasında Suriye Anayasa Komitesi olduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi:
MOSKOVA’NIN AÇIKLAMASI
“Rus heyeti ile Devlet Başkanı Esad, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmiştir. Ele alınan başlıca konular Fırat’ın doğusundaki gerginlik ve ay sonunda çalışmalarına başlayacak Suriye Anayasa Komitesi olmuştur. Komitenin genel Suriye krizine çözüm arayışının yanı sıra, Fırat’ın doğusunda faaliyet gösteren Kürt asıllı militanlar (terör örgütü YPG/PKK) sorununa da tüm Suriye adına çözüm üretilebileceği vurgulanmıştır. İkili temasta Anayasa Komitesi’nin devreye girmesi yanı sıra tüm Suriye topraklarının merkez yönetimin kontrolüne geçmesi gerekliği de hem Beşar Esad, hem Rus heyeti tarafından dile getirilmiştir”.
Şam’a ziyaret gerçekleştiren Putin’in Özel Suriye Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev başkanlığındaki Rusya heyetinde ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Savunma Bakanlığı kurmay subaylarından temsilciler bulunuyordu.
BİLGİ NOTU
BM tarafından onaylanan 150 kişilik Suriye Anayasa Komitesi’nde Şam rejiminden 50, muhalefetten 50, Suriye sivil toplum örgütlerinden de 50 kişi yer alıyor. Komitenin ilk toplantısını 30 Ekim’de Cenevre’de yapması bekleniyor. Türkiye, komitenin kurulmasında etkin rol oynamış, terör örgütü PKK’ya yakın isimlerin komiteye alınmasına engel olmuştu.
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