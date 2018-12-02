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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.12.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

Cosmos'un sunucusu astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a cinsel taciz suçlaması

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Cosmos'un sunucusu astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a cinsel taciz suçlaması

ABD'nin ünlü bilimle ilgili belgesel dizisi Cosmos'un sunucusu astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a yöneltilen cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından bilimadamı hakkında belgeselin yapımcıları tarafından soruşturma başlatıldı.

Cosmosun sunucusu astrofizikçi Neil deGrasse Tysona cinsel taciz suçlaması

Patheos adlı din ve bilim ile ilgili haberlere yer veren haber sitesinde Perşembe günü iki kadının Tyson'ı cinsel taciz ile suçlamasının ardından belgesel dizisi Cosmos'un yapımcıları ve yayımcısı Fox televizyonu, Tyson hakkındaki iddiaları araştıracak bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Tyson ise iddiaları reddeden uzun bir açıklama yayımladı.

Cosmos adlı belgesel ABD'de önce Fox televizyon kanalında bir gün sonra da National Geographic televizyon kanalında yayımlanıyor.

Türkiye'de de izleyiciler aynı programı National Geographic televizyon kanalı üzerinden takip edebiliyor.

'ÖĞRENCİYKEN TECAVÜZ ETTİ'

Patheos adlı internet sitesinde yer alan iddialarda Bucknell Üniversitesi'nden gökbilimci Katelyn Allers, Tyson'ın güneş sistemiyle ilgili bir dövmesine bakarken kolunu tuttuğunu ve daha sonra elbisesinin içine uzandığını söyledi.

Cosmos belgeselinde Tyson'ın asistanı olarak çalışan Ashley Watson ise bilimadamının kendisine karşı uygun olmayan cinsel yaklaşımlarda bulunmasının ardından programdan istifa ettiğini ifade etti.

Patheos haber sitesi daha önce de Tyson ile Austin Üniversitesi'nden okul arkadaşı olan müzisyen Tchiya Amet'in iddialarına yer vermişti.

Tchiya Amet, üniversitede okudukları sırada Tyson'ın kendisine ilaç verdiğini ve daha sonra tecavüz ettiğini anlatmıştı.

'KANITLARIN GÖTÜRDÜĞÜ YER'

Neil deGrasse Tyson, internette uzun bir açıklama yayımlayarak suçlamalara karşı çıktı.

Ancak Cosmos yapımcılarının kendisiyle ilgili yürüteceği her türlü bağımsız soruşturmayı memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Tyson aynı zamanda üç kadının da ayrı ayrı anlattığı olaylara yanıt verdi. Allers ve Watson ile ilgili olayları aynı şekilde hatırlamadığını, Allers'ten rahatsız hissetmesine yol açtığı için özür dilediğini söyledi.

Amet ile de bir süre çıktığını ancak iddia edildiği gibi bir şeyin gerçekleşmediğini söyledi.

Washington Post gazetesine bir açıklama yapan Fox Entertainment ve National Geographic, iddialardan daha yeni haberlerinin olduğunu ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapacaklarını aktardı.

Açıklamada "Cosmos'un bir belgesel olarak kalbinde kanıtların olduğu yere gitmenin" yer aldığı vurgulandı.

21st Century Fox ve National Geographic Society, National Geographic'in ortak sahipleri arasında yer alıyor.

'AMET'E DESTEK OLMAK İÇİN'

Cosmos'un yapımcılarından olan Ashley Watson, konuyla ilgili olarak Washington Post gazetesine de bir röportaj verdi.

Gazeteye konuşan Watson, Mayıs 2018'te Tyson'ın kendisini bir çekim gününün ardından evine davet ettiğini, evinde Tyson'ın gömleğini çıkararak sadece atletle kendisine şarap ve peynir ikram etmeye başladığını aktardı.

Tyson'ın daha sonra kendisine bıçakla hitap ederek ne sıkıntıları olduğunu sorduğunu, gitmeye kalktığında da kendisine 'garip bir şekilde' sarıldığını anlattı.

Watson bu olayın üzerine bir yapımcıya olayı anlatarak Cosmos'tan ayrılmak istediğini söylediğini, yapımcının kendisine şikayetçi olmak isteyip istemediğini sorduğunu, ancak olay yaratmamak için ailevi sebeplerden ötürü ayrılmak istediğini duyurduğunu aktardı.

Ashley Watson da Katelyn Allers de Washington Post gazetesine Tchiya Amet'in bir yıl önce ortaya çıkardığı tecavüz iddiasına destek olmak için başlarına gelenleri anlattıklarını söyledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (02.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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