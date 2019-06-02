Çöpten elektrik üretiyor
İngiliz teknoloji firması The Heru ve İngiltere’deki Brunel Üniversitesi’nden araştırmacılar, evdeki atık maddelerin içine atılmasıyla elektrik üreten bir cihaz geliştirdi.
Plastik bardak, bebek bezi, mutfak çöpleri gibi atıkların yakılması sonucu ortaya çıkan enerjiyle sıcak su elde ediliyor. Çamaşır makinesi büyüklüğündeki cihaz, evi çöplerden arındırırken atıkları da enerjiye dönüştürüyor. Firmanın ‘dünyada bir ilk’ olduğunu belirttiği cihazın önümüzdeki sene 3 bin sterlinden (22 bin TL) satışa sunulması bekleniyor.
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