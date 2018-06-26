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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
BBC Türkçe
26.06.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Çöpçatan sitesinde seçim kampanyası yürüttüler

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Çöpçatan sitesinde seçim kampanyası yürüttüler

Meksika'da Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri ile genel ve yerel seçimler yapılacak. Ancak seçmenleri bilindik siyasetçilerin yanında, bir rock şarkıcısından 24 yaşındaki genç bir kadına, sırf oy toplamak için cinsiyet sahteciliği dahi yapmaya hazır alışılmadık adaylar bekliyor.

Bu farklı adayların başında seçim kampanyasını çöpçatanlık sitesi Tinder'da yürüten milletvekili adayı Ana Sofia Orellana geliyor.

Dalgalı koyu saçları ile dikkat çeken bir aday olan Ana Sofia Orellana, kimi zaman ulaşması güç bir kitleyi, genç erkekleri hedef alıyor.

24 yaşındaki Orellana'nın sloganı: Siyaset hiç bu kadar çekici olmadı!

Çöpçatan sitesinde seçim kampanyası yürüttüler

 

OY PEŞİNDEKİ SAHTE TRANS BİREYLER

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde ise kendilerini trans gibi göstermeye çalışan 15 kişinin adaylığı iptal edildi.

Oaxaca'daki yerli Zapotek topluluğunda eşcinseller ya da herhangi bir cinsiyete uyum sağlayamayan erkekler, üçüncü bir cins olarak kabul görüyor.

"Muxes" denen bu bireyler, genellikle kadın kıyafetleri giyiyorlar ve Meksika'da cinsiyet eşitliği yasaları gereği kadın olarak seçimlerde adaylıklarını koyabiliyorlar.

Ama bir grup gerçek trans bireyin şikayeti üzerine mahkeme, bu 15 kişinin adaylıklarının cinsiyet sahteciliği gerekçesiyle iptal etti.

Bir diğer alışılmadık aday punk yıldızı Sergio Arau. Dövmeleri, küpeleri ve mohawk saçlarıyla Arau, Meksika'nın yeni lideri olmak istediğini söylüyor.

Müzik grubu Heavy Mex ile bu parodi kampanya için yazdığı "Başkan olmak istiyorum" adlı şarkının klibi, video paylaşım sitesi YouTube'da şimdiye dek 55 bin izleyiciye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önde gelen solcu adaylarından, AMLO lakabıyla bilinen 64 yaşındaki eski belediye başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a ise sosyal medyada bilinmedik bir destek kampanyası başlatıldı.

"Good Girl - Akıllı Kız" adlı video klipte Audi arabaya binen üniversite öğrencisi bir genç kız, zengin ailesine gidip oyunu Obrador'a vereceğini ilan ediyor.
Klip sosyal medya platformlarında hızla yayılınca Obrador'un partisi, bu kliple hiçbir ilişkilerinin olmadığını açıklamak durumunda kaldı.

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