Çökmenin nedeni bir ağaç olabilir
İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki Whaley Bridge kasabasını ciddi bir felaketin eşiğine getiren ‘baraj duvarı çökmesiyle’ ilgili beklenmedik bir açıklama yapıldı.
Sıcakların ardından meydana gelen aşırı yağışlar sonrası, baraj duvarının geçtiğimiz hafta kısmen çökmesinden sonra, yaklaşık 1500 bölge sakini, evlerinden tahliye edilmişti. Çökmeye müdahale eden ve nedenini araştıran uzmanlar, havadan çekilen görüntülerde beklenmedik bir ipucuna rastladı.
FACİA ENDİŞESİ YAŞANIYOR
Uzmanlar, bu görüntülerde çökme bölgesinde bir ağaç fark ettiler. Uzmanlara göre duvar betonundaki çökmeye, üç yıldır fark edilmeden köklerini buraya salan unutulmuş bir ağaç yol açmış olabilir. Bu arada bir helikopter çökme bölgesine 400 ton takviye indirmesine rağmen, yetkililer halen tedirgin. Barajdaki suyun basıncı nedeniyle bu ‘zayıf bölgenin’ tamamen yıkılması halinde, milyonlarca litre suyun barajı yerle bir etmesinden ve büyük bir faciadan endişe ediliyor.
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