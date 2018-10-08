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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
08.10.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

Çok tartışılmıştı... Kriz yeniden! Ve açıklandı

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Çok tartışılmıştı... Kriz yeniden! Ve açıklandı

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ikinci şüphelinin gerçek adının Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğu öne sürüldü.

İngiliz haber sitesi "Bellingcat", Skripal’in zehirlenmesinden sorumlu tutulan ikinci şüphelinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU’da görevli Dr. Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğunu iddia etti.

Siteden bugün yayımlanan haberde, ikinci şüphelinin GRU’da askeri doktor olarak hizmet veren Mişkin olduğu, yarın yayımlanacak ikinci bir haberde şüphelinin gerçek kimliğinin belirlenmesi süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi, belge ve tanıklıklara yer verileceği ifade edildi.

"SKRİPAL" OLAYI?

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.
İngiliz polisi daha önce şüphelileri, İngiltere’ye girişte kullandıkları belgelere dayanarak Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov olarak açıklanmıştı. Bellingcat sitesi Borişov’un gerçekte GRU'da albay rütbesiyle görev yapan Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğunu öne sürmüştü.

ASKERİ İSTİHBARAT

İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
İngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia ediyor.

Son olarak geçen hafta İngiltere Dışişleri Bakanlığı, batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında da GRU'nun bulunduğunu öne sürmüştü. 

Günlerce konuşulmuştu: Kriz çıkaracak iddia
Günlerce konuşulmuştu: Kriz çıkaracak iddia
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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