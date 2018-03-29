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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.03.2018 - 01:32, Son Güncelleme:

Çok sert sözlerle Rusya'ya Suç ve Ceza göndermesi

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Çok sert sözlerle Rusya'ya Suç ve Ceza göndermesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ile Rusya arasında çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ardından yaşanan krizi ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" romanına benzeterek, "Hepimiz suçlunun kimliği konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mı edeceği yoksa yakalanacağı mı." dedi.

Başkent Londra'nın finansal merkezi City of London'ın belediye başkanının Paskalya dolayısıyla verdiği geleneksel akşam yemeğinde konuşan
Johnson, İngiltere'nin girişimleriyle çok sayıda ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya çapında 27 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını belirten Johnson, "Görünen o ki Kremlin küresel hissiyatı hafife aldı." ifadesini kullandı.

Rusya'ya karşı İngiltere'nin yanında tavır alan ülkelerin sadece Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi vakasından hareket etmediğini kaydeden Johnson, bunda Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'ya müdahale, Suriye'deki saldırılar ve bazı ülkelerin seçimlerine müdahale gibi olayların da rol oynadığını söyledi.

Skripal olayında kullanılan kimyasal maddenin Rus yapımı Novichok grubu kimyasal madde ailesine ait olduğu konusunda görüş birliğine varıldığını savunan Johnson, "Olay, Suç ve Ceza'nın başlangıcına benziyor. Hepimiz suçlunun kimliği konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mı edeceği yoksa yakalanacağı mı." diye konuştu.

NOVİCHOK VE IŞIN KILICI

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararının (Brexit) ardından dünyada kendisine biçtiği küresel role dikkati çeken Johnson, bu amaca yönelik olarak dünya çapındaki diplomatik temsilciliklerini genişletme kararı aldıklarını belirtti.

İngiltere'nin diplomasi ve ticaretin yanı sıra bilim ve kültür alanlarındaki başarılarının sağladığı "yumuşak güçle" de dünyayı etkilediğini vurgulayan Johnson, "Sadece Cambridge Üniversitesi, Rusya ve Çin'in aldığı toplam Nobel Ödülü sayısının iki katı kadar Nobel aldı. British Museum tek başına 10 Avrupa ülkesinin çektiği toplam ziyaretçiden fazlasını çekiyor. Biz sadece mal ihraç etmiyoruz, fikir ve tavır hatta davranış kalıpları da ihraç ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Johnson, İngiltere'nin sinema sektörünün de önemli bir merkezi olduğunu ve Yıldız Savaşları gibi dünya çapında etki yapan filmleri ürettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu, modern İngiltere ile Vladimir Putin hükümeti arasındaki fark hakkında bir fikir vermeli. Onlar Novichok, biz ise ışın kılıcı yapıyoruz. Biri suikast amaçlı korkunç bir silah, diğeri ise gizemli bir ses çıkaran akıl almaz bir sahne aygıtı. Sizce bugünün dünyasında hangisi daha etkili? Hangisi onları imal eden ülkelerin ekonomisine daha fazla katkı sağladı?"

SUÇ VE CEZA

19. yüzyılda yaşayan Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin dünya klasikleri arasına giren eseri Suç ve Ceza, üniversite öğrencisi Rodya Romanoviç Raskolnikov adlı kahramanın işlediği cinayetle başlıyor. Romanın geri kalanında uzun bir muhasebenin ardından kahraman suçunu itiraf ediyor.
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığı için ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra gerçekleşen bir casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.
Olaydan sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. 

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