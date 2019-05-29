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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.05.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

Son dakika! Çok konuşulmuştu: Kapattı ve istifa etti

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Son dakika! Çok konuşulmuştu: Kapattı ve istifa etti

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Uzun süren sessizliğini sürpriz şekilde bozan Mueller, Adalet Bakanlığında düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa etti. ABD kamuoyunu 2 yıla yakın süredir meşgul eden ve nihai raporu mart ayında açıklanan Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Mueller, "(Rusya soruşturmasını yürüten) Özel Yetkili Savcılık ofisini resmen kapatıyorum ve aynı şekilde Adalet Bakanlığındaki görevimden istifa ederek özel hayata dönüyorum." dedi.

"RUSYA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI"

Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine, siber saldırıyla müdahale etmek amacıyla organize girişimlerde bulunduğunu ifade eden Mueller, Hillary Clinton'ın seçim kampanya ekibinin kullandığı bazı bilgisayarların hacklendiğini ve daha sonra bu bilgilerin siyasi bir amaçla kullanılmak istendiğini belirtti.
Mueller, "Rusya bizim seçimlerimize müdahale etmeye çalıştı ve bu durum tüm Amerikalıları endişelendirmelidir." diye konuştu.

"EMİN OLSAYDIK BU ŞEKİLDE SÖYLERDİK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu süreçte bir suç işleyip işlemediği konusunda ise Mueller, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Başkanın açıkça bir suç işlemediği konusunda emin olmuş olsaydık bunu bu şekilde söylerdik. Fakat Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda bir tespit yapmadık. Halen görevi başındayken bir Başkan federal bir suçla suçlanamaz, bu anayasaya aykırıdır."

ABD Kongresinde soruşturmayla ilgili ifade verip vermeyeceği de merak edilen Mueller, hazırladığı raporun kendi soruşturma ifadesi olduğunu, bunun ötesinde bir şey söylemeyeceğini de sözlerine ekledi.

22 AY SÜREN SORUŞTURMA

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

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