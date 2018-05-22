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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
22.05.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

ABD İran'a yeni yaptırımları açıkladı... 'B planı yok, savaş kapıda'

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ABD İran'a yeni yaptırımları açıkladı... 'B planı yok, savaş kapıda'

ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Katar merkezli El Cezire kanalı ise ABD'nin yeni İran stratejisi hakkında "B planı yok: ABD'nin İran'dan yeni istekleri savaşın zeminini hazırlıyor" başlığını kullandı. Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a karşı yeni yaptırımlarını açıklıyor. İran Devrim Muhafızlarına bağlı 5 İranlı'nın yaptırımların hedefi olduğu aktarıldı.

Ortadoğu merkezli El Cezire'ye görüş bildiren uzmanlar, yeryüzünde en çok yaptırıma maruz kalmış ülke olan İran için üretilen yeni stratejinin, İran'a 40 yıldır uygulanan ve hep başarısız olan politikalarına dönüşünü ve bunun Ortadoğu'da çatışma ihtimalini artırdığını öne sürdü.

Haberde ayrıca, Tahran Üniversitesi'nin en önemli profesörlerinden Mohammad Marandi'nin değerlendirmelerine de yer verildi.

Marandi, İran'ın anlaşmadan çekileceğini belirterek, Avrupa yetkilerinin anlaşmayı koruma çabalarına İran'ın şüpheyle yaklaştığını söyledi. Profesör, "İran daha sonra nükleer programını tam hızda sürdürecek ve ABD hükümetinin davranışı tam tersi sonuca sahip olacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün açıkladığı yol haritasında Tahran’la yeni bir anlaşmanın koşulu; İran’ın tüm nükleer faaliyetlerine son vermesine ek olarak Ortadoğu’da kontrolündeki bütün güçlerini çekmesi ve Hizbullah başta olmak üzere bütün teröre örgütlerine desteğini kesmesi...

TRUMP YÖNETİMİNİN 12 MADDELİK YOL HARİTASI

1- İran, nükleer programının önceki askeri boyutlarınının tam bir dökümünü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na bildirmeli ve bu tür bir çalışmayı daimi olarak sonlandıracağını kanıtlamalı.

2- İran, uranyum zenginleştirmeye son vermeli ve plutonyumu yeniden işlemeye çalışmaktan vazgeçmeli. Bu, ağır su reaktörünün kapatılmasını da kapsıyor.

3- İran, ülkedeki bütün tesislere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın koşulsuz girmesine izin vermeli. 

4- İran, balistik füze çoğaltmaktan vazgeçmeli, nükleer kabiliyeti olan füzelerin geliştirilmesine ve piyasaya sürülmesine son vermeli.

5- İran’da sahte iddialarla tutuklu ya da kayıp olan bütün ABD vatandaşlarının yanı sıra, müttefik ve ortaklarımızın vatandaşları da serbest bırakılmalı.

6- İran, Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihadı başta olmak üzere Ortadoğu’daki terör örgütlerine desteğini kesmeli.

7- İran, Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli, bu ülkedeki Şii milislerin silahsızlandırılması ve yeniden entegrasyonuna izin vermeli.

8- İran, Yemen’deki Huti milislerine desteğini kesmeli ve barışçıl bir siyasi çözüm için çalışmaya başlamalı.

9- İran, Suriye’de kendi komutası altındaki bütün güçleri çekmeli.

10- İran, Afganistan ve bölgede Taliban’a ve diğer teröristlere desteğini kesmeli, El Kaide’ye sığınak olmaktan vazgeçmeli.

11- İran, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’nün terörist ve militan ortaklarına desteği kesmeli.

12- İran, çoğu ABD’nin müttefiki olan komşularına yönelik tehditkar davranışına son vermeli. Bu, İsrail’in yok edilmesine yönelik tehditler ile Suudi Arabistan ve müttefiklerine atılan füzeler buna dahil.

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