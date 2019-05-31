Çocukları da pay alacak
2017’de hayatını kaybeden Johnny Hallyday’in, milyonlarca dolarlık miras davası Fransız mahkemesi tarafından karara bağlandı.
Miras, rock efsanesinin Fransa’da yaşayan eski eşinden 2 çocuğu ve ABD’de yaşayan dördüncü eşi Laeticia Hallyday arasında paylaştırılacak. Son yıllarını ABD’de geçiren Hallyday, mirasını eşi Laeticia’ya bırakmış, çocukları ise karşı dava açmıştı. Vasiyetini İngilizce olarak yazması davanın hangi ülkede görüleceği konusunda tartışma yaratmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle