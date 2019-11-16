Çocuklara yorum yasağı
Teknoloji şirketi Google, video paylaşım sitesi YouTube’da çocuklara yönelik paylaşımlar için İnternette Çocukların Mahremiyetinin Korunması Yasası uyarınca bazı değişiklikler yapacağını duyurdu.
Açıklamada, çocuklara yönelik video paylaşımı yapanların, yükledikleri videoların çocukları hedeflediğini veya çocukların ilgisini çekebilecek içeriğe sahip olduğunu önceden belirtmesinin zorunlu olacağı kaydedildi. Ayrıca çocuklara yönelik videolara yorum yapılamayacağı, beğeni ve abone sayılarının gösterilmeyeceği de belirtildi.
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