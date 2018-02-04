‘Çocuklara sünnet’ yasaklansın talebi

INTACT Danmark tarafından başlatılan imza kampanyasının sunum metninde şöyle denildi: “Çocuklar, yetişkinlerin bakım ve korumasına muhtaçtırlar. Bu yüzden çocukların bu koruma ve bakımı kendilerinin sağlayabilecekleri olgunluğa ulaşıncaya kadar toplumun çocukların temel haklarını korumak sorumluluğu vardır. Bu yüzden ülkede geçerli yasaların; kültürel geçmişi, anne babalarının dini duyguları ne olursa olsun 18 yaşından küçük bütün çocukların bedensel bütünlüklerini koruması gerekmektedir.”

24 OCAK’TA BAŞLATILDI

24 Ocak’ta başlatılan ve iki yıl süreyle deneme amaçlı olarak gerçekleşecek bir uygulamaya göre Danimarka vatandaşı olan, seçme ve seçilme yeterliliği bulunan herkes Danimarka Meclisi tarafından oluşturulan borgerforslag.dk adlı sayfada yasa tasarısı metnini belirterek imza kampanyası başlatabiliyor. Yasa tasarısının meclis tarafından ele alınması için 50 bin kişinin imza vermesi gerekiyor.

Şu ana kadar yasa tasarısı kampanyasına 7 bin 500 kişi imza verdi.