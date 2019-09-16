‘Çocuklara cinsiyetsiz seslenin’
İskoçya Sağlık Bakanlığı, okul öncesi eğitim personellerini, cinsiyet açısından ‘nötr’ bir dil kullanmaları konusunda uyardı.
Bakanlık tarafından okulöncesi öğretmenlerine verilen kapsamlı eğitimde, çocuklara yöneltilen cinsiyet temelli hitap şekillerinin, aralarındaki şiddeti tetikleyebileceği belirtildi. Eğitimde kızlar ve erkeklere farklı şekilde seslenmenin, çocuklar arasındaki ilişkileri doğrudan etkilediğine işaret edildi.
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