Çocuk istismarı operasyonu: 38 ülke 337 gözaltı
Toplam 38 ülkenin emniyet birimlerinin düzenlediği ortak operasyonla dünyanın en büyük çocuk istismar videoları şebekelerinden biri çökertildi.
İngiltere Ulusal Suç Ajansı’ndan yapılan açıklamada, 200 binden fazla içeriğe sahip internet sitesinin 38 farklı ülkedeki 337 kullanıcısı gözaltına alındı. Güney Kore’de bir sunucudan kontrol edilen sitenin, İngiltere, ABD, Güney Kore ve Almanya’daki yetkililerin ortak çalışması sonucunda ve diğer ülkelerdeki emniyet mensuplarının işbirliğiyle çökertildiği kaydedildi. Şüphelilerin, sitede gerçekleşen kripto para işlemlerinin takibi sonucunda tespit edildiği ifade edildi. ABD’li yetkililer, sitenin sahibi Güney Koreli 23 yaşındaki Jong Woo Son’ın 9 farklı suçlamayla hapishanede bulunduğunu bildirdi. Sitenin ilk kez İngiltere’de geçen yıl pedofili suçundan 25 yıl hapse mahkûm edilen Matthew Falder’ın soruşturması sırasında fark edildiği belirtildi. 23 çocuk düzenlenen operasyonla kurtarılırken, istismar videolarında yer alan diğer çocukları arama çalışmaları devam ediyor.
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