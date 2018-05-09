Çocuk gelinlere karşı yeni uygulama
ERKEN yaşta evliliklerin oldukça yaygın olduğu Güney Asya ülkesi Bangladeş’te, bu durumun önüne geçebilmek adına yeni bir mobil uygulama geliştirildi.
Uygulama sayesinde, kamu görevlileri, rahipler ve nikâhı kıyacak yetkililer, dijital veri tabanı üzerinden gelin ve damatların yaşını kontrol edebilecek.
Kız çocukların yarısından fazlasının 18 yaşından önce evlendirildiği Bangladeş’te, çocuklarını erken yaşta evlendirmek isteyen aileler, devlet dairelerine sahte doğum sertifikası, nüfus cüzdanı gibi belgeler veriyor.
Bu uygulama sayesinde, sahteciliğin önüne geçilmeye çalışılacak.
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