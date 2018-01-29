Çocuk gelini düğünde kurtardılar

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kız çocuğunun evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

Müdürlükte oluşturulan kriz masasında, kız çocuğunun bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı. Ellerinde sadece kuaföre ait telefon numarası bulunan yetkililer, araştırmaların sürdürdü. Aradıkları numaradaki kadın, böyle bir gelin olmadığını söyledi.

TEYZE YALAN SÖYLEDİ

Ancak kuaförün, kızın teyzesi olduğu ve yalan söylediği belirlendi. Çalışmaları sürdüren yetkililer ile Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ilçedeki tüm düğün salonlarını takibe aldı.Yaklaşık beş saat süren araştırmalar sonucu, bir salonda D.K. ve M.A.İ. için düğün yapıldığı tespit edildi.

DEVLET KORUMASINDA

Ekipler, kargaşa oluşmasın diye operasyon için törenin sona ermesini bekledi. Ekipler, çocuk gelin D.K. ile damat M.A.İ.’nin düğün sonrası girttikleri eve operasyon düzenledi. Kız çocuğu kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, D.K. devlet korumasına alındı.

12 KİŞİYLE BAŞARDILAR

Kriz masasında operasyonu takip eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, ihbar üzerine 12 kişilik ekiple harekete geçtiklerini söyledi, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın da yakından takip ettiği olayda, kız çocuğunu çocuk gelin olmaktan kurtarmak için dakikalarla yarıştık. Sadece bir telefon numarasından yola çıktık ve kız çocuğunu son anda kurtarmayı başardık” dedi.

BİTMESİNİ BEKLEDİLER

Şüphe üzerine bir salondaki düğünün takibe alındığını kaydeden Efetürk gelişmeleri şöyle anlattı: “Düğünden kız çocuğunu almamız, çok riskliydi. Düğünün bitmesini bekledik. Ev adresi de tespit edilmişti. Sabah 06.00’ya kadar çalışmalarımız sürdü. Kızımız, şu an devlet koruması altına alındı. Gerekli tedbirler alındı. Kızımızı ilk aldığımızda şoktaydı. Şimdi sağlığı çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak.”

AİLE BÜYÜKLERİ GÖZALTINDA

Kız çocuğu D.K. ile damat M.A.İ.’nin hem Suriye hem Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi. Kızıltepe’ye 6 yıl önce gelen iki ailenin de çifte vatandaş olduğu belirlendi. Olayın ardından M.A.İ. ile her iki ailenin büyükleri gözaltına alındı ve küçük çocuğun zorla evlendirilmek istenmesiyle ilgili haklarında soruşturma başlatıldı.