Çocuğum obez değil
Son araştırmaya göre ebeveynlerin yarısından fazlası çocuklarının kilosunu yanlış yorumluyor, ‘iri kemikli’ ya da ‘etli butlu’ olarak niteleyerek aşırı kilolu olduklarını inkâr ediyor.
İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulan bir araştırmadan ilginç bir sonuç çıktı. Araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 54’ü çocuklarının kilosunu yanlış değerlendiriyor. Araştırmada, ebeveynlerin çocuklarının obez ya da aşırı kilolu olduğunu kabul etmek yerine, ‘iri kemikli’ ya da ‘etli butlu’ olarak nitelediğine dikkat çekiliyor. Araştırmada, ebeveynlerin aşırı kilolu kız çocuklarını erkek çocuklarına göre daha fazla yargıladığının da altı çiziliyor.
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