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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.06.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Son dakika: CNN'den Trump-Putin görüşmesine ilişkin müthiş iddia

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Son dakika: CNN'den Trump-Putin görüşmesine ilişkin müthiş iddia

CNN'in haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilmesine olanak verecek bir anlaşmaya varmayı umduğu ileri sürüldü.

Kremlin, Putin ile Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelerek Suriye ve Ukrayna da dahil olmak üzere uluslararası konuları ele alacağını bildirdi.

CNN'in konuyla ilgili bilgi üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde "Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'nin güneybatısında ABD'nin olabildiğince en kısa zamanda ülkeden çekilmesini sağlayacak bir kapalı bölge oluşturulması yönünde anlaşmaya varmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Habere göre, böylece Suriye ordusunun militanları püskürtmek için operasyon gerçekleştirdiği bölgede kontrolü ele alıp çatışmaların durdurulması ve İran'ın bölgede bulunmasının önlenmesi planlanıyor.
Kaynaklar, İran'ın Suriye'den çıkartılması Trump'ın ABD ordusunun çekilmesi planının kilit bölümünü oluşturduğunu ifade etti.

Trump, nisan ayında ABD'nin yakında Suriye'den çekileceğini söylemişti, ancak bu açıklama ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanmamıştı.

Bu arada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto tarafından da Putin-Trump görüşmesine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Niinisto, 16 Temmuz'da Helsinki'de yapacakları görüşme Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin yalnızca 1 gün süreceğini söyledi. Niinisto, ikilinin gündeminde yer alacak konulardan da söz etti.

Zirvenin gerçekleşeceği yeri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun belirleyeceğini kaydeden Niinisto, gündemin 2 hafta içinde görüşüleceğini ve Suriye ile Ukrayna'nın gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

'GERGİNLİĞİ AZALTACAK KÜÇÜK ADIMLARLA DAHİ İLGİLENİLİYOR'
Niinisto "Genel uluslararası durumu kesinlikle görüşecekler. Silah kontrol ve silahsızlanma konularını da ele almalarını umuyoruz. Herkes gerginlikleri azaltacak küçük adımlarla dahi ilgileniyor" dedi.

Niinisto, dün yaptığı açıklamada liderlerle Baltık Denizi bölgesindeki gerginliğin azaltılması, Arktik bölgesindeki araştırmaların amaçlarını, siyah karbon emisyonuyla mücadeleyi görüşmeyi planladığını bildirmişti.

Gerçekleşmesi halinde bu görüşme iki liderin herhangi bir zirveden bağımsız olarak gerçekleştireceği ilk tam formatta görüşme olacak.

Putin ve Trump 1 yıl önce Hamburg'da G20 çerçevesinde bir araya gelmiş, Kasım 2017'de de Vietnam'da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme ayrıca Putin'in 18 Mart'taki seçim zaferinin ardından yeni başkanlık döneminde Trump'la yapacağı ilk görüşme olacak.

 

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