Clinton'dan çok sert Putin açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriClinton'dan çok sert Putin açıklaması
GeriDünya Clinton'dan çok sert Putin açıklaması
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
İHA
23.07.2018 - 06:30, Son Güncelleme:

Clinton'dan çok sert Putin açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Clinton'dan çok sert Putin açıklaması

ABD’de katıldığı bir programda konuşan Hillary Clinton, Rusya Devlet Başkanı'nın çok başarılı bir strateji ile 2016 yılında gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarıyla oynadığını iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir programda konuşan Hillary Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 yılında ABD’de gerçekleştirilen ve kendisinin de aday olduğu başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğunu ve seçim sonuçlarının elektronik ortamda değiştirildiğini iddia etti. Clinton gerçekleştirildiğini söylediği saldırı hakkında, "Bu elektronik sistemlerime yönelik çok geniş ve başarılı bir siber saldırıydı. Saldırı demokrasimizi kalbinden vurdu” ifadelerini kullandı.

Putin'in insanları manipüle etme konusunda uzman olduğunu söylen Cllinton, "Eski bir KGB ajanı olarak, Putin çok net bir stratejiye sahip. Putin, insanları çözümleme, anlama ve manipüle etme konusunda oldukça hünerli” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz anlamadığı bir sebepten dolayı Putin ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ifade eden Clinton, durumun giderek ciddileştiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmeye değinen Clinton, "İkilinin kapalı kapılar ardında ne konuştuğunu bilmiyoruz. Putin, tüm dünyaya söylediğini söylüyor biz ise Beyaz Saray’dan sadece vızıltı duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Yaşanan gelişmelerin ABD dış politikasını derinden sarstığını dile getiren Clinton, "Bir ileriki adımda bize ne olacağı konusunda endişe duyan dostlarımızı ve müttefiklerimizi kaybediyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Clinton'dan çok sert Putin açıklaması

Danışmanıyla ilgili şok belgeler ortaya çıktı!

Kanlı karşılama

Beyaz Baretliler’e tahliye