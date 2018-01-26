Bill Clinton, Monica Lewinsky sorusuna böyle tepki verdi

ABD’nin eski başkanı Bill Clinton, New York’ta trafikte yandaki araçtan biriyle kısa süre iletişim kurdu. Araç sürücüsü, “Sen iyi başkandın” diyince Clinton da ona baş parmağını kaldırarak selam verdi. Sürücü, bu anları video kaydına da aldı. Ancak sürücü, Clinton'a geçmişte seks skandalı yaşadığı Monica Lewinsky'yi sorunca eski başkanın keyfi kaçtı.



Monica Lewinsky Videoda sesi duyulan şahsın, Bill Clinton’ın seks skandalı yaşadığı Monica Lewinski’ye ithafen “Monica nasıl?” diye sorması üzerine Clinton camını kapattı. Videoda yan araçtaki sürücünün, Clinton’a “Sen en iyi başkansın. Trump gitmeli. İyi günler dilerim. Hillary’ye sana selam verdiğimi söyle. Hayattaki en iyi başkan sensin adamım” diye seslendiği, eski ABD başkanının da buna gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.

Hillary Clinton ve Bill Clinton Ancak sürücü, bir anda “Monica nasıl?” demesi üzerine Clinton camını kapattı. Skandal 1998 yılında patlamıştı. Monica Lewisnky, 1995-1997 yılları arasında Beyaz Saray'da stajyer olarak görev yaparken, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile cinsel ilişki yaşadığını anlatmıştı.