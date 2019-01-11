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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.01.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

'City of London' Suu Çi'ye verdiği nişanı geri alacak

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'City of London' Suu Çi'ye verdiği nişanı geri alacak

Londra'nın finans merkezi City of London, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'ye 2017'de verilen Özgürlük Nişanı'nı geri almak için harekete geçti.

City Of London Belediye Meclisinin dün gece yapılan oylamayla Suu Çi'ye 2017 verilen Özgürlük Nişanı'nı geri alma sürecini başlattığı bildirildi.

Meclis üyesi Munsur Ali'nin verdiği teklifle başlayan sürecin tamamlanması halinde, City of London tarihinde ilk kez bu nişanı verdiği kişiden geri almış olacak.

Oylanan teklifte nişanın geri alınma gerekçesi olarak Suu Çi'nin Myanmar'da "gerçekleşen soykırımı tanımaması ve buna karşı sesini yükseltmemesi" gösterildi.

City of London'ın genellikle devlet başkanlarına verdiği nişanın sahipleri arasında Başpiskopos Desmond Tutu ve İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill gibi isimler de yer alıyor.

City of London'dan yapılan açıklamada, Suu Çi'nin de başlatılan süreçten haberdar edileceği ve kendisinden bir yanıt beklendiği bildirildi. City of London'ın Suu Çi'den gelecek yanıtı da değerlendirerek nihai kararını vereceği kaydedildi.

City of London, başkent Londra bünyesinde özel statülü bir belediye alanı niteliğinde. Kentin tarihi finans merkezi olma özelliğinden gelen statüsü, İngiliz demokrasisinin temel tarihi belgesi niteliğindeki Magna Carta'da da yer alıyor.

İngiltere'de 2017 sonunda Oxford kenti Suu Çi'ye verdiği benzer nitelikteki nişanı geri almıştı.

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