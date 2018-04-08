Çipras’tan Türkiye’ye bir açıklama daha
YUNANİSTAN’da, geçen 1 Mart’ta Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin, bugünkü (Pazar) Paskalya bayramına kadar serbest bırakılmaları beklentisi gerçekleşmeyince, Yunan siyasetçiler yine Türkiye’ye yüklendi.
Başbakan Aleksis Çipras, Yunan askerleri konusunda 4 gün içinde ikinci kez Yunan askerleri konusuna değindi. Ancak, bu defa daha sivri bir dil kullandı. Çipras, ‘Documento’ gazetesine yaptığı açıklamada “İnsanın hayatı ve hürriyeti, hiç kimsenin güç oyunları ve şantajları için araç olmamalıdır. Yunanistan, oyun oynanmadan ve pazarlık yapılmadan bu haklara saygıyı talep ediyor” dedi. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde’de tutuklu bulunan teğmen Angelos Mitretodis ve uzman çavuş Dimitri Kuklacis’in Paskalya bayramını kutlayan Çipras “Hepimizin düşüncesi sizinle birlikte” diye ekledi. Çipras, salı günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘iyi niyet jesti’ beklediklerini söylemişti.
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