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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
25.06.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Çipras'tan Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk yorum

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Çipras'tan Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk yorum

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’deki seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Çipras, Pazar gecesi Brüksel’de gazetecilerin sorusu üzerine “Seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğine dair bulgular var” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Amanatidis “Seçimleri tekrar kazanması, Erdoğan’ın, artık farklı bir bakış açısı ile hareket ederek AB’ye yakınlaşmak amacıyla atması gereken adımları düşünmesi için fırsattır. Erdoğan’ın Yunanistan ile ilişkilerde de seçim öncesi dönemdeki ritorikten farklı bir yaklaşımda olmasını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Panos Skurletis ise “Seçim sonuçları Türkiye ile Avrupa arasında bulunan mesafeyi kanıtladı. Bu da bence olumsuz” ifadesini kullandı.

Türkiye’de seçim sonuçları Atina’da “Erdoğan, İnce ve HDP kazandı” kazandı şeklinde değerlendirildi. Ayrıca, Ege, Kıbrıs ve mülteci konularında “Erdoğan şimdi ne yapacak?” tartışmalarını da başladı. 

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tasos Hacivasiliu, Skai televizyonunda şunları söyledi: “Seçimlerin 3 galibi var. Erdoğan, İnce ve HDP. Erdoğan büyük bahsi kazandı. İnce, 2-3 yıl sonra Türk siyaset hayatında önemli bir konumda olacak. Seçim öncesi milliyetçi söylemler sonuçlarda etkili oldu. Türk halkı özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra ülkede istikrar istiyor. Bu istikrarı da Erdoğan’ın sağlayabileceğine inanıyor. Türklerin son 10 yılda gelirlerinin 2 katına çıkmış olması da seçim sonucunu etkiledi. Türk-Yunan ilişkilerine gelince, Erdoğan’ın kazanması bizim derin bir nefes almamızı sağlıyor. Erdoğan’ı tanıyoruz ve hedeflerini de biliyoruz.
Yunan medyası ise seçim sonuçlarını hakkında “Erdoğan tek hakim”, “Erdoğan silip süpürdü”, “Erdoğan tufanı”, “Türk halkından sonra para piyasaları da oyunu Erdoğan’a verdi. Türk Lirası değer” kazandı” şeklinde başlıklar kullandı.

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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