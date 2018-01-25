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    Çipras'tan haddini aşan 'Türkiye' açıklaması!

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Yunanistan Başbakanı Çipras İsviçre'de gerçekleşen Davos Forumu'nda Türkiye hakkında sert ifadeler içeren bir konuşma yaptı.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Akdeniz'in istikrarı ve göç krizine ilişkin bir tartışma toplantısında yaptı. Çipras konuşmasında Türkiye ile gerilimi arttıracak ifadeler kullandı.

    Reuters'ın haberine göre Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

    “Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor” ifadelerini kullanan Çipras, 2016 yılında Türkiye ve AB arasında yapılan göçmen anlaşmasını 'zor ama gerekli' olarak nitelendirdi.

     

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