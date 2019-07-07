Çipras’ın rakibi favori

KOMŞU Yunanistan’da bugün sandık başı. Yunan halkı ya Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras (44) ile yola devam edecek ya da yeni bir sayfa açarak merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) partisinin lideri Kiriakos Miçotakis’i (51) iktidara getirecek.

Miçotakis, bugünkü seçimlerin favorisi. Geçen mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerini yüzde 9.5 farkla kazanan Miçotakis, son bir ayda yayınlanan tüm anketlerde yüzde 8-12 önde gösterildi.

Sandıklardan sürpriz de çıkabilir mucize de olabilir. Ancak Atina’da son günlerde, seçimleri kimin kazanacağı değil, Miçotakis’in tek başına iktidara gelmesine yetecek oyu toplayıp toplamayacağı konuşuldu. Bunda, kaç partinin yüzde 3 barajını aşarak parlamentoya gireceği etkili olacak. Parlamentoya 5 hatta 6 partinin girmesi durumunda, ND’nin tek başına iktidara gelme şansı bulunuyor. Seçim sistemi, birinci gelen partiye 300 üyeli parlamentoda 50 sandalye ‘ödül’ veriyor. Miçotakis, özellikle orta sınıfı etkileyen ağır vergilendirmeye son vereceğini, özel sektörü teşvik ederek gençlere iş olanacağı sağlayacağını, Atina’da kaybolan güvenlik ve asayiş ortamını yeniden yaratacağını ve bürokrasiyi azaltacağını vaad etti.

ESKİ ÇİPRAS DEĞİL

Çipras ise Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki yenilgisini üzerinden atamamış göründü. Söylemleri, vücut dili 2015’de iktidara geldiği seçimlerin öncesine kıyasla çok farklıydı. Demeçlerinde “Kaybederseniz, SYRİZA liderliğinden istifa edecek misiniz” sorularını cevapsız bıraktı. Son ana kadar sandıklardan sürpriz sonuç çıkacağına inandığını tekrarladı. Medyanın kendisine haksız davrandığını söyledi.

Seçmenleri “Evet. Hatalar yaptım, ama artık tecrübeliyim. Bir ülke nasıl yönetilir biliyorum”, “Direksiyonu bizi uçuruma getirenlere geri mi vereceksiniz” tarzı söylemlerle etkilemeye çalıştı.

NEREDE HATA YAPTI

Çipras seçim öncesi vaadlerini yerine getirmedi. AB ve IMF ile kavgası Yunan halkını 4 yıl daha kemer sıkmaya mahkum etti. “Dize getireceğim” dediği kreditörlerin çok ağır şartlarını kabul etti. Diğer bir deyişle sol gösterip sağ vurdu.

Özellikle esnaf ve tüccara gelirinin yüzde 70’ine varan ağır vergilendirme getirdi. Devlet kasasında toplanan paraları kalkınmaya yatırmadı. Toplanan vergiler ve AB’nin yardımları ile Yunan devletinin kasasında bugün 35 milyar euro’dan fazla para bulunuyor. Ancak, piyasa ekonomik krizin başladığı 10 yıl öncesinden pek farklı değil.

Geçen yıl Atina yakınlarındaki Mati kasabasında çıkan ve 102 kişinin hayatını kaybettiği yangında devlet mekanizmasının acizliğini örtbas etmeye çalıştı. Yangında can kaybı olduğunu bilmesine rağmen bunu gizlediği ortaya çıktı.

MİÇOTAKİS’İN AİLESİ TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLER KURDU



BUGÜNKÜ seçimlern favorisi sayılan Kiriakos Miçotakis’in (51) düne kadarki açıklamaları, Ege anlaşmazlıkları ve Kıbrıs konusunda Başbakan Aleksis Çipras’tan pek farklı değildi. Ancak, Miçotakis, Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olan bir ailenin ferdi. Babası Konstantin Miçotakis (1918-2017) başbakan olduğu 1990-1993 döneminde ilişkilerin düzelmesine gayret etti. Kiriakos Miçotakis’in ablası Dora Bakoyani de Dışişleri Bakanı (2003-2006) olduğu dönemde Türkiye ile iyi ilişkileri savundu. Kiriakos Miçotakis, eğer seçimleri kazanırsa Türkiye ve Kıbrıs konularında izleyeceği siyaset merak konusu.

ARMATÖRÜN YATI PUAN KAYBETTİRDİ



Çipras çalışma arkadaşlarını ve bakanlarını seçerken hatalar yaptı. ‘Solcu’ Çipras’ın ünlü bir armatörün yatında dinlenirken çekilmiş fotoğraflarının medyaya sızması da popülerliğini yitirmesinde etkili oldu.

Kendilerini ‘iktidar karşıtları’ olarak tanımlayan anarşistlere toleranslı davrandı. Atina’da hemen her gün saldırılar gerçekleştiren anarşistlerin yakalanarak cezalandırılmasında kararlı görünmedi.

Yunan Polis Teşkilatı’nın (ELAS) modernizasyonu için hiçbir şey yapmadı. Yunan başkentinin sakinleri kendilerini eskisi gibi güvende hissetmiyorlar.



Çipras’ın iktidarı döneminde Türk-Yunan ilişkileri de geri gitti. Yunanistan’a kaçan 8 FETÖ’cü asker Türkiye’ye iade edilmedi. Doğu Akdeniz’de, AB de Türkiye ile ters düştü, Ankara’nın sorunları bulunduğu İsrail, Mısır ve ABD gibi ülkelerle sıkı ilişkiler kurmaya çalıştı.