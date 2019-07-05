Çipras’ın kazanması zor
YUNANİSTAN’da 4.5 yıldır iktidarda olan Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) lideri Başbakan Aleksis Çipras’ın (44), pazar günü yapılacak erken genel seçimleri kazanması neredeyse mucizeye kaldı.
Düne kadar yapılan tüm anketler, maaşlara zam ve vergi indirimleri vaatlerinde bulunan Çipras’ın, seçmenleri etkilemediğini ve merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) partisinin lideri Kiriakos Miçotakis’in (51) seçimleri kazanacağında birleşti. Anket sonuçlarına göre, ND seçimleri yüzde 7-10 farkla kazanabilir. Atina’da bugünlerde seçimleri kimin kazanacağından çok ND’nin tek başına iktidara gelebilecek oyu toplayıp toplayamayacağı tartışılıyor.
TÜRKİYE KOZU TUTMADI
Geçen Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerini yüzde 9.5 farkla kaybeden Çipras da artık son kozlarını oynuyor.
2015’de büyük umutlarla iktidara gelen Çipras’ın, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını bahane edip Türkiye konusunu ön plana çıkarma çabası ise seçmenleri pek etkilemedi. Miçotakis, milliyetçi söylemlerde Çipras’ın gerisinde kalmayınca, Yunan Başbakanı’nın ‘Türkiye kozu’ beklediği sonucu getirmedi.
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