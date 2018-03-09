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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerÇipras'a Türkiye baskısı... 'Erdoğan'ı neden aramıyorsun?'
Dünya Çipras'a Türkiye baskısı... 'Erdoğan'ı neden aramıyorsun?'
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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
09.03.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Çipras'a Türkiye baskısı... 'Erdoğan'ı neden aramıyorsun?'

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Çipras'a Türkiye baskısı... 'Erdoğan'ı neden aramıyorsun?'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, geçen 1 Mart’ta Meriç bölgesinde  Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 asker konusunda, parlamentoda zor anlar yaşadı. Çipras'a Türkiye'de tutuklanan Yunan askerleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden aramadığı soruldu.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisi lideri Kiriakos Miçotakis, Türkiye'deki Yunan askerleri konusunda Yunan Meclisi'nde Çipras'ı baskı altına aldı. 

Miçotakis, Başbakan Çipras’a  hem 2 Yunan askeri için neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramadığını sordu. 

“NEDEN TELEFON ETMİYORSUN”

Çipras ile Miçotakis arasında, Yunan Parlamentosu’nda, muhalefetin Sağlık Bakanı ve yardımcıları için ön soruşturma komisyonu kurulması talebinin görüşüldüğü oturuma damgasını vuran söz düellosu şöyle gelişti:

Miçotakis: 2 Yunan askeri konusunda ciddiyetle hareket etmediniz. Endişenizi dile getirmek için neden Erdoğan’ı aramadınız?  Yunan askerlerinin geri dönmesini için neden bugün bile aramıyorsunuz?

Çipras: Kardak bölgesinde, geçen Şubat ayı başında yaşanan olayda (Türk Sahil Güvenlik gemisi ile Yunan Sahil Güvenlik gemisi çarpışmıştı) Başbakan Binali Yıldırım’ı aradım. Şimdi alışılmış bir sınır olayını, bizi maceralara sürükleyebilecek büyük bir diplomatik  olaya dönüştürmeyeceğim.  Doğru gördüğümde, durumu daha da kötüleştirmeyeceğine emin olduğumda, silahlı kuvvetlerle de konuştuktan sonra, gerekirse  Türk Cumhurbaşkanı’nı ya da Başbakanı’nı ararım.

"ERDOĞAN’A NE DEDİĞİNİ ŞİMDİ AÇIKLA”

Miçotakis: İlietişim kanallarının açık tutulması önemli Ancak,. göründüğü kadarıyla bir önceki telefon görüşmesinde güvenin  sarsıldığı görünüyor. Yunanistan’da 8 Türk askrerinin yakalanmasından sonra Erdoğan ile yaptığınız telefon görüşmesini kastediyorum. O görüşmede neler konuştunuz?  Bugüne kadar sadece Erdoğan’ın anlattıklarını biliyonuz. Erdoğan, kendisine askerleri en kısa sürede iade edeceğinizi söylediğinizi belirtti. Siz hiçbir zaman bunu yayanlamadınız. Hadi şimdi yalanlayın..

Çipras: Ben ne diyeceksem, Erdoğan Atina’da iken (7 Aralık 2017) kendisine söyledim. Egemenlik haklarımızı koruma hakkımızın şüphe kaldırmadığını söyledim. Türkiye’nin Ege’de tahrikçi davranışından bahsettim.

 

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (09.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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