Çipras'a kötü haber! Yunanistan'da bugün seçim olsa kaybedecek
Yunanistan’da genel seçimler normalde 2019’da yapılacak. Başbakan Aleaksis Çipras her fırsatta erken seçimin söz konusu olmadığını tekrarlıyor ama muhalefet erken seçimlerin bu yıl içinde yapılacağı görüşünde. Yapılan bir ankete göre Yunanistan'da bugün seçim olsa Çipras'ın partisi SYRİZA yüzde 17.2 ile ikinci parti konumuna gelecek.
25 Ocak 2015’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 36.3’ünü toplayarak Başbakan olan 44 yaşındaki Çipras’ın bugünkü durumu ne? Yunan halkı, Koalisyon Hükümeti’nin küçük ortağı popülist milliyetçi Savunma Bakanı Panos Kammenos’a güveniyor mu? Bugün seçim olsa Çipras başbakanlık koltuğunu korur mu? Yoksa ana muhalefetteki merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) Partisi’nin lideri Kiriakos Miçokatis mi iktidara gelir?
Ülkenin ciddi kamuouyu araştırmalar şirketlerinden “Metro Analysis” iste bu sorulara cevap aradı.
Anket, Başbakan Çipras’ın sürekli olarak popülerliğini yitirdiğini ve Yunan halkının ekonomiden başka Türk-Yunan ilişkilerinde de izlediği politikayı tasvip etmediğini gösterdi. Kammenos’un Türkiye politikasını beğenenler ise yok denecek kadar az.
16-18 Nisan tarihleri arasında 1.200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankete katılanların, sadece yüzde 12’si “Sizce hangi parti Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi bir siyaset izleyebilir?” sorusuna Çipras’ın lideri olduğu “Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA)” cevabı verdi.
Buna karşı ankete katılanların yüzde 25’i ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin Türk-Yunan ilişkilerinde daha başarılı bir siyaset izleyeceğine inanıyor.
Ankette, açıklamaları ve icraatı ile Türk-Yunan ilişkilerinde sık sık gerginliğin tırmanmasına yol açan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un lideri olduğu Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin, Türk-Yunan ilişkilerinde başarılı bir siyaset izleyebileceğine inananların oranı ise yüzde 1’in altında kaldı
Anketin sonuçlarına göre, Yunanistan’da bugün seçim yapılsa SYRİZA yüzde 17.2, ND yüzde 26.8. oy toplayacak. Kammenos’un partisi ANEL ise 1.9 oy ile yüzde 3 barajını geçemeyecek.
“Metro Analysis”ın araştırmasında diğer ilginç sonuçlar şöyle:
Soru: Yunanistan’ın en önemli soruhları hangileri?
Cevap: Ekonomi (Yüzde 38), İşsizlik (yüzde 21), Dış Politika (yüzde 10)
Soru: AB ile ilgili görüşleriniz nadir?
Cevap: Olumlu (yüzde 47) Olumsuz (yüzde 44)
Soru: Çipras Hükümeti’nin bugüne kadarki icraatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Olumsuz (yüzde 72) , Olumlu (Yüzde 18).
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