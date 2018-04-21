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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.04.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Çipras'a kötü haber! Yunanistan'da bugün seçim olsa kaybedecek

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Çipras'a kötü haber! Yunanistan'da bugün seçim olsa kaybedecek

Yunanistan’da genel seçimler normalde 2019’da yapılacak. Başbakan Aleaksis Çipras her fırsatta erken seçimin söz konusu olmadığını tekrarlıyor ama muhalefet erken seçimlerin bu yıl içinde yapılacağı görüşünde. Yapılan bir ankete göre Yunanistan'da bugün seçim olsa Çipras'ın partisi SYRİZA yüzde 17.2 ile ikinci parti konumuna gelecek.

25 Ocak 2015’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 36.3’ünü toplayarak Başbakan olan 44 yaşındaki Çipras’ın bugünkü durumu ne?  Yunan halkı, Koalisyon Hükümeti’nin küçük ortağı popülist milliyetçi Savunma Bakanı Panos Kammenos’a güveniyor mu? Bugün seçim olsa Çipras başbakanlık koltuğunu korur mu? Yoksa ana muhalefetteki merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) Partisi’nin lideri Kiriakos Miçokatis mi iktidara gelir?

Ülkenin ciddi kamuouyu araştırmalar şirketlerinden “Metro Analysis” iste bu sorulara cevap aradı.
Anket, Başbakan Çipras’ın sürekli olarak popülerliğini yitirdiğini ve Yunan halkının ekonomiden başka Türk-Yunan ilişkilerinde de izlediği politikayı tasvip etmediğini gösterdi. Kammenos’un Türkiye politikasını beğenenler ise yok denecek kadar az.

16-18 Nisan tarihleri arasında 1.200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen  ankete katılanların, sadece yüzde 12’si  “Sizce hangi parti Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi bir siyaset izleyebilir?” sorusuna  Çipras’ın lideri olduğu “Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA)”  cevabı verdi.

Buna karşı ankete katılanların yüzde 25’i ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin Türk-Yunan ilişkilerinde daha başarılı bir siyaset izleyeceğine inanıyor.

Ankette, açıklamaları ve icraatı ile Türk-Yunan ilişkilerinde sık sık  gerginliğin tırmanmasına yol açan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un lideri olduğu Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin, Türk-Yunan ilişkilerinde başarılı bir siyaset izleyebileceğine inananların oranı ise yüzde 1’in altında kaldı

Anketin sonuçlarına göre, Yunanistan’da bugün seçim yapılsa SYRİZA yüzde 17.2, ND yüzde 26.8. oy toplayacak. Kammenos’un partisi ANEL ise 1.9 oy ile yüzde 3 barajını  geçemeyecek.
“Metro Analysis”ın araştırmasında diğer ilginç sonuçlar şöyle:

Soru: Yunanistan’ın en önemli soruhları hangileri?
Cevap: Ekonomi (Yüzde 38), İşsizlik (yüzde 21), Dış Politika (yüzde 10)
Soru: AB ile ilgili görüşleriniz nadir?
Cevap: Olumlu (yüzde 47) Olumsuz (yüzde 44)
Soru: Çipras Hükümeti’nin bugüne kadarki icraatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Olumsuz (yüzde 72) , Olumlu (Yüzde 18).

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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