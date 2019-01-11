Çipras: Türkiye ile sıcak olay korkum yok
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin ülkesi için tehdit oluşturduğunu, ancak Ege’de bir “sıcak olay” yaşanmasını beklemediğini söyledi.
Çipras “Open” televizyonuna verdiği demeçte, kesin tarihin henüz belirlenmemekle birlikte şubat ayı başında Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini de açıkladı.
Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, dört yıllık iktidarının en zor günlerini yaşayan Çipras’a destek amacıyla dün Atina’ya geldi. Merkel, Makedonya’yla yaşanan 27 yıllık isim krizini çözmeye çok yaklaşan Çipras’a övgüler düzdü. Almanya lideri, “Çipras ile ilk buluşmamızda çok farklı görüşlerimiz vardı. Ancak zamanla aramızda samimi bir güven ortamı oluştu. Yunan halkı büyük zorluklardan geçti” dedi.
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