Çipras: Takası reddediyoruz
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü askerin 1 Mart’ta Meriç’te Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri ile takas edilmelerini kesinlikle reddettiklerini söyledi.
Çipras, lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisinin parlamento grubunda yaptığı konuşmada, “Hukuk devleti ilkelerinin de öngördüğü gibi, Türkiye’den iki Yunan askerinin en kısa sürede iadesini bekliyoruz” dedi.
Aleksis Çipras, Türkiye’nin son dönemde Avrupa hedefinden uzaklaşma fikri ile ‘flört ettiğini’ de ileri sürerek, bunun ne Türkiye ne Yunanistan ne de bütün bölge için olumlu bir gelişme olacağını vurguladı.
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