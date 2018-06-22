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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ATİNA (AA)
22.06.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

Çipras sözünü tuttu... İlk kez kravat taktı

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Çipras sözünü tuttu... İlk kez kravat taktı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kreditörlere borcunun hafifletilmesi üzerine verdiği sözü yerine getirerek ilk kez taktığı kravatla kameraların karşısına geçti.

Başbakan Çipras, Avro Grubu Toplantısı'nda sağlanan borç hafifletme önlemleri ve kurtarma paketinin sona ermesinin yolunu açan anlaşmanın ardından Atina'daki Zappion Sarayı'nda hükümet milletvekillerine hitaben konuşma yaptı. 

Kravat takması için kazandığı iddiaların gerçekleştiğini belirten Çipras, "Biraz zorlanıyorum ama sanırım (kravata) alışacağım." diyerek sözlerine başladı. 

Çipras, yeniden yatırımcıları çekebilmeyi sağlayacak bir anlaşma için çaba gösterdiklerini anlatarak, "Avro Grubu'nun tarihi kararıyla, Yunanistan'ın borcu sonunda sürdürülebilir bir hale geldi." diye konuştu. 

Yunanistan'ın yeniden ekonomik ve siyasi egemenliğini edinen normal bir ülke haline geldiğini vurgulayan Çipras, "Yunanistan'ın borcuna ilişkin dünkü karar ile ülkemiz yeni bir sayfa açıyor." dedi. 

Çipras, söz konusu borcu önceki hükümetlerden aldıklarına işaret ederek, "Sonunda bu noktaya ulaştık, memorandumların sonuna yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ancak, Çipras konuşmasının sonunda kürsüde kravatını çıkararak, "Biz bir mücadeleyi kazandık ama savaşı değil. Savaş daha bitmedi. Düzeltilmesi gereken haksızlıklar devam ediyor. Her zaferimizde kravatı yeniden takacağım." dedi. 

Çipras, ilk kez başbakanlık görevine geldiği 2015 yılı başında ülkesinin borcunun hafifletilmesine yönelik iddiaya girmişti. 

KREDİTÖRLERLE ANLAŞMA
2010 yılından bu yana üç kez kurtarma paketi programına alınan Yunanistan'da ekonomi, 8 yıl sonra kendi ayakları üzerinde durmaya hazırlanıyor. Memorandum sebebiyle sağlanan kredilerle ayakta duran ülke, tekrar piyasalardan borçlanabilecek. 

Avro Grubu toplantısında, Yunanistan'ın kurtarma paketi kapsamında kemer sıkma önlemlerini içeren ön şartları yerine getirdiği belirtilerek, 15 milyar avroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılması kararlaştırıldı. 

Öte yandan, 315 milyar avroya yakın kamu borcu bulunan ülkenin borç sürdürülebilirliğinin sağlanması için 10 yıllık vade uzatma ile 10 yıl faiz ve amortismanların ödenmesinde erteleme şeklinde önlemler alınacağı bildirildi. 

Bu önlemlerin, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) kredilerinden sağlanan yaklaşık 100 milyar avroluk borç için geçerli olacağı kaydedildi. 

Yüzde 180 ile Avro Bölgesi'nde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumunda bulunan Yunanistan'ın kurtarma paketi programı resmi olarak 20 Ağustos'ta sonlanacak.

 

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