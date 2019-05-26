Çipras sonuca göre erken seçime gidecek
YUNANİSTAN’da bugün Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile yerel seçimler birlikte yapılacak.
Bugünkü seçimlerin sonuçları, ülkede genel seçimlerin tarihini de belirleyecek. Avrupa Birliği (AB) ve AP’nin hemen hiç konuşulmadığı, yerel seçimlere ise çok az ilginin gösterildiği Yunanistan’da, tüm dikkatler iktidardaki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ile ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) arasındaki oy farkına yöneldi. Anketler ND’nin hem AP seçimlerinden hem de yerel seçimlerden galip çıkacağını gösteriyordu ancak, iki parti arasında 3 ay öncesinde yüzde 10’un üzerinde fark olacağını gösteren anket sonuçları; SYRIZA lideri Başbakan Aleksis Çipras’ın peşpeşe hamleleri üzerine yüzde 4 ila 5 arasına kadar geriledi. Siyasi gözlemcilere göre Çipras, AP seçimlerini yüzde 4-5’in altında bir fark ile kaybederse, arayı kapatabileceği düşüncesi ile genel seçimleri haziranda yapacak. Sandıklardaki farkın daha büyük çıkması durumunda ise seçim için ekim ayını bekleyecek.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Çipras, 4 yıldır uyguladığı kemer sıkma politikalarının yarattığı tepkiyi bir nebze azaltabilmek için ekonomik krizin 9 yıldır devam ettiği Yunanistan’da ilk kez devlet kesesinin ağzını açtı. Ülkede 2.7 milyon emeklinin oyunu almayı hedefleyen Çipras, seçim öncesi emeklilere ortalama yarım maaş ikramiye verdi, yılbaşından sonra da emekli maaşlarına 50 euro (340 TL) zam vaadetti. Ayrıca, gıda ürünlerindeki KDV oranını da yüzde 24’den yüzde 13’e indirdi. Bu tedbirlerin devlet kasasına maliyeti ise 1.5 milyar euro (10.2 milyar TL) oldu. Yunanistan, 751 sandalyeli AP’de 21 milletvekili ile temsil ediliyor. Siyasi partilerin AP aday listelerinde 3 Batı Trakyalı Türk bulunuyor. Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik ve Barış (DEB) partisi de seçimlere katılıyor.
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