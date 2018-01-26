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    Çipras Davos’ta Türkiye’yi suçladı

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    26.01.2018 - 01:06 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki bir panelde konuştu.

    Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan’ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda “Ege’de tahmin edilemeyen askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla” uğraşmak zorunda kaldığını söyledi. Çipras, Avrupalı ortaklarının bunun zorluklarını her zaman anlayamadıklarını belirtti.

    8 AYDA 4 KEZ ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜM

    Atina Haber Ajansı’nın (ANA) aktardığına göre, Çipras Akdeniz’in istikrarı ve göç krizi konusu konuşulduğu sırada, “Lüksemburg ya da Hollanda gibi ülkelerde yaşayanlar için agresif olmak kolay çünkü komşuları Belçika ya da Lüksemburg; Türkiye değil. Ancak bizim için hiç kolay değil” dedi. Çipras, Türkiye’nin Ege’deki askeri faaliyetlerinin de saldırgan olduğunu öne sürdü.
    Başbakan olduktan sonra 8 ay içinde 4 kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü kaydeden Çipras, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma, çok zor, ancak aynı zamanda çok da zorunlu bir anlaşma. Bu anlaşma hem göçmen akınlarını hem de Ege’de ölen insan sayısını azaltıyor” diye konuştu. Türkiye’nin göç anlaşması konusundaki görüşünü istediği zaman değiştirebileceğinin belirtilmesi üzerine Çipras, “Aynı zamanda Türkiye’nin agresif davranışı hakkında ne yapacağımız konusunda da karar vermeliyiz” dedi.

    Etiketler: davos
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