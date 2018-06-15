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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
15.06.2018 - 00:55, Son Güncelleme:

Çipras: Askerlerin iadesini vaat etmedim

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Çipras: Askerlerin iadesini vaat etmedim

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, FETÖ’cü 8 askerin 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra Dedağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçmaları üzerine kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesi hakkında konuştu.

Çipras, Yunan devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a darbeci askerlerin Türkiye’ye gönderilecekleri sözü vermediğini söyledi.

Çipras, gazetecinin “Erdoğan, sizin kendisine askerleri 48-72 saatte iade edeceğinizi söylediğinizi tekrarlıyor” demesi üzerine “Böyle bir şey söyleyemezdim. Çünkü Yunanistan gibi bir ülkede güçler ayrımının farkındayım. Bir başka ülkenin liderine yargının vereceği kararlar hakkında vaatte bulunamazdım. Darbecilere kapımızın kapalı olduğunu, hoş karşılanmadıklarını söyledim. Erdoğan o telefon görüşmemizde ne anladı bilmiyorum ancak  askerlerin geri gönderileceğini vaat etmediğimi biliyorum” açıklamasını yaptı.

Çipras “Erdoğan’a ayrıca, Yunan adaletinin bu insanların darbede yer alıp almadıkları  temelinde hareket edeceğine ve adil karar vereceğine inandığımı söyledim” diye ekledi.

Öte yandan, Yunan yargısı, FETÖ’cü askerlerin iade edilmemesi kararını, askerlerin darbede yer alıp almadıklarına göre değil Türkiye’de adil yargılanmayacakları ve kötü muamele görebilecekleri iddialarına dayanarak vermişti.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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