Çipras: Askerlerin iadesini vaat etmedim
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, FETÖ’cü 8 askerin 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra Dedağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçmaları üzerine kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Çipras, Yunan devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a darbeci askerlerin Türkiye’ye gönderilecekleri sözü vermediğini söyledi.
Çipras, gazetecinin “Erdoğan, sizin kendisine askerleri 48-72 saatte iade edeceğinizi söylediğinizi tekrarlıyor” demesi üzerine “Böyle bir şey söyleyemezdim. Çünkü Yunanistan gibi bir ülkede güçler ayrımının farkındayım. Bir başka ülkenin liderine yargının vereceği kararlar hakkında vaatte bulunamazdım. Darbecilere kapımızın kapalı olduğunu, hoş karşılanmadıklarını söyledim. Erdoğan o telefon görüşmemizde ne anladı bilmiyorum ancak askerlerin geri gönderileceğini vaat etmediğimi biliyorum” açıklamasını yaptı.
Çipras “Erdoğan’a ayrıca, Yunan adaletinin bu insanların darbede yer alıp almadıkları temelinde hareket edeceğine ve adil karar vereceğine inandığımı söyledim” diye ekledi.
Öte yandan, Yunan yargısı, FETÖ’cü askerlerin iade edilmemesi kararını, askerlerin darbede yer alıp almadıklarına göre değil Türkiye’de adil yargılanmayacakları ve kötü muamele görebilecekleri iddialarına dayanarak vermişti.
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