Çıplak fotoğraflı şantaj
Amazon’un sahibi ve dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos, National Enquirer dergisinin kendisini çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini iddia etti.
ABD’de yayımlanan National Enquirer dergisinin kendisine şantaj yaptığını söyleyen ünlü işadamı derginin gönderdiğini söylediği tehdit mektuplarını yayınladı. 137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Bezos, “Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir” dedi.
‘BOYUN EĞMEYECEĞİM’
Bezos, National Enquirer’in bağlı olduğu American Media Inc. şirketinin, haklarındaki soruşturmadan geri çekilmediği sürece açık fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini açıkladı. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten ünlü işadamı, e-postalarda yer alan fotoğraflarla ilgili bilgileri de yayınladı. Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez’le olan ilişkisi nedeniyle eşi McKenzie ile boşanma kararı almıştı. American Media Inc. şirketi ise Bezos’a yönelik yasalara aykırı bir harekette bulunmadıklarını, haklarında öne sürülen iddiaları araştıracaklarını söyledi.
AMAZON’A 68 MİLYON DOLARLIK DAVA
ABD’li ünlü yönetmen, senarist ve oyuncu Woody Allen, e-ticaret firması Amazon’a aralarındaki anlaşmayı feshetmesi üzerine 68 milyon dolarlık tazminat (358 milyon TL) davası açtı. Dava dosyasına göre, Amazon ve Allen ilk kez 2016’da yönetmenin filmlerinin dağıtımının yapılmasını öngören bir anlaşma imzaladı ancak Amazon, Allen’in bu yıl gösterime girecek “A Rainy Day in New York” filmini dağıtmayacağını belirterek anlaşmayı feshetti. Şirket, Allen hakkında evlatlık kızı Dylan Farrow’un kendisine yönelttiği taciz suçlamalarını hatırlatarak anlaşmayı feshettiğini açıkladı.
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