Cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) iş yaşamında cinsiyet eşitliğini özendirmek amacıyla düzenlenen törende sadece erkeklere ödül verilmesi alay konusu oldu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin ‘Cinsiyet eşitliğini destekleyen en iyi hükümet kurumu’, ‘cinsiyet eşitliğini destekleyen en iyi federal otorite’ ve ‘en iyi cinsiyet eşitliği girişimi’ dallarında verilen ödüllerin hepsi kurumları temsil eden erkekler tarafından teslim alındı.
Dubai Şeyhi Maktum, cinsiyet eşitliğini en çok savunan kişi ödülünü İçişleri Bakanı Zayed el Nahyan’a verdi. Nahyan’a ödül verilmesine gerekçe olarak BAE ordusunda kadın çalışanlara ‘doğum izni’ reformuna imza atması gösterildi. Bütün ödüllerin erkekler tarafından alınması hakkında bir Twitter kullanıcısı, “Oradaki çeşitliliği gerçekten çok sevdim. Adamlardan biri gri renkte giyinmiş” şeklinde yorumladı.
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