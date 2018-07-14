Cinsel ilişki oyunu kanlı bitti... Defalarca bıçakladı
The Sun'ın haberine göre, İngiliz Sarah Holden ve Shaunna Littlewood isimli kadınların Grinin Elii Tonu filminden esinlenerek oynadıkları cinsellik oyunu kanlı bitti. İlişki sırasında kontrolü kaybettiği belirtilen kadınlardan biri diğerini defalarca bıçakladı.
25 yaşındaki İngiliz kadın Sarah Holden, en yakın arkadaşı olarak nitelendirildiği Shaunna Littlewood ile bir dönem oldukça meşhur olan Grinin Elli Tonu filminden esinlenerek bir oyun oynadı.
Sarah önce en yakın arkadaşı tarafından çıplak bir şekilde yatağa bağlandı. The Sun gazetesinin haberine göre, oyun esnasında kontrolü kaybeden Shaunna isimli kadın Sarah'ın göğsünü defalarca bıçakladı.
On yedi kez Sarah'ın göğsüne bıçak saplayan Shaunna, her seferinde Sarah'ın kulağına, "Özür dilerim prenses, biraz eğlenelim" diye fısıldadı.
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